Türkiye Gazetesi

Çin’de gayrimenkul sektöründeki kriz büyümeye devam ediyor. 300 milyar dolarlık borcu bulunan ve Tahvil ödemelerinde zorluk çeken Evergrande'den sonra Fantasia da sıkıntıya girdi. Şangay Borsası'nda işlem gören Fantasia'nın tahvil işlemleri geçici olarak durduruldu.

İŞLEMLERİ ASKIYA ALINDI

Borsa, Fantasia'nın ülke içi tahvillerinde yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle işlemlerin askıya alındığını belirtti. İşlem durdurma kararı öncesinde şirketin Aralık 2021 ve Kasım 2022 tahvillerinde yüzde 20 düşüş yaşanıyordu.

B3 SEVİYESİNE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fantasia'nın notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına 'B'den 'CCC-'ye düşürmüştü. Moody’s Investors Service de şirketin notunu bir basamak indirerek B3 seviyesine düşürülmüştü.

Fantasia geçen hafta, 100 milyon Dolar tutarında özel tahsisli tahvilinin ana para ve faiz ödemesini gerçekleştirdiğini açıklayarak, fonların transferinin yapılmadığı yolundaki bir haberi yalanlamıştı.

Sergen Yalçın umutlu: Daha güçlü döneceğiz Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın tarihe geçen sakatlık krizinden az hasarlı çıkan takımının en zorlu dönemeci geride bıraktığını, lige ve Avrupa’ya çok daha güçlü döneceğini düşünüyor

Barışmak için bir araya gelen iki aile, silahlarla çatıştı: 9 yaralı Mersin'de husumetli iki aile barışmak için toplandı. Ancak ortalık kan gövdeyi götürdü.

PFDK'dan Sergen Yalçın'a bir maç ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç ceza verdi.