Türkiye Gazetesi

Dolar, çarşamba günü 9 lira sınırına dayanmasının ardından, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklanarak düşmüştü. Bugün ise tekrardan yükselen dolar, dün günü 8,8820 liradan kapatmasının ardından bugün güne 8,9020 lira seviyesinde başlangıç yaptı.

8 EKİM DOLAR-AVRO FİYATLARI

Serbest piyasada 8,9000 liradan alınan dolar, 8,9020 liradan satılıyor. 10,2910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2930 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,8820 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2740 lira olmuştu.

Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (7 Ekim güncel dolar ve euro) Dünkü yükselişinin ardından yeniden düşüşe geçen dolar, güne değer kaybı ile başlamasının ardından, 8,86 seviyelerinde hareket ettiği görüldü.