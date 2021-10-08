Türkiye Gazetesi

Sultan 2’nci Mahmud tarafından 1815 yılında kurulan ve 1984’ten bu yana TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, 10 baş aygır ve 145 kısrak varlığıyla safkan Arap atı gen kaynağını gelece taşıyor.

SATIŞA SUNULUYORLAR

Geçmişte pistlerde başarılarıyla adlarından söz ettiren Turbo, Tamerinoğlu, Ayabakan, Anka gibi yarış atlarının yavruları olan 18 baş elit tay, 12 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda satışa sunulacak.

7 MİLYON 520 BİN TL GELİR ELDE EDİLMİŞTİ

Şu anda başarıyla koşan Demirperde, Balalayka, Oğuzboylu, Gülhatmi gibi atların anne ya da babadan kardeşi olan taylar, yaklaşık 3 yıl boyunca özenle ve titizlikle yetiştirildi. Açık artırma usulüyle satılacak tayların geleceğin şampiyon atları arasında olması bekleniyor. Geçen yıl 17 baş elit tayın satışından 7 milyon 520 bin lira gelir elde edilmişti.

“ŞAMPİYONLARIN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ”

Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Eren Karabulut, işletmelerinin TİGEM'in atçılık faaliyeti yaptığı 3 merkezden biri olduğunu söyledi.

İşletmede 100 yılı aşkın süredir at yetiştirildiğini anlatan Karabulut, şöyle konuştu: "Şampiyon tayların bulunduğu Yavuzhan Tavlası'na ait mera alanımız bulunuyor. Şu anda tavlamızda 18 baş elit tayımız var. Bunların içinde şampiyon atlar Turbo, Ayabakan, Tamerinoğlu, Altaha, Anka, Ufukbir ve Yakup Bey'in tayları bulunuyor. Bu taylarımızın içinde de şampiyonların çıkmasını bekliyoruz. Özen ve titizlikle yetiştirdik.”

“ŞAMPİYON ADAYI TAYLARI YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Karabulut, geçmişte pistlerde şampiyon olan atlardan Yavuzhan'ın ismini verdikleri tavladan şampiyon adayı tayların yetişmeye devam ettiğini dile getirdi. Söz konusu tavladan çıkıp yarış pistlerinde adeta fırtına gibi esen atların bulunduğunu ifade eden Karabulut, "Demirperde, Balalayka, Oğuzboylu, Gülhatmi gibi şu anda başarıyla koşan taylarımız var. Önümüzdeki ay satışa sunacağımız elit taylar da yarış hayatlarını başarıyla sürdüren atların kardeşleridir. İnşallah elit taylar da başarıyla koşup işletmemizi gururlandıracaktır" dedi.

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