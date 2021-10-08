Türkiye Gazetesi

Son haftalarda dünya devlerinin Türkiye’ye yönelmesi dikkat çekti. Özellikle mobilya, tekstil, ilaç ve paketleme sektöründe faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin üretim ve yatırımlarını Türkiye’ye yönelik atımları ekonomik toparlanmanın sinyalini verdi.

TAŞIMACILIK MALİYETLERİ ARTTI

Ekonomilerin canlanması ile birlikte artan talep karşısında özellikle Asya ülkeleri odaklı üretim ve tedarik zincirlerinde kesintiler yaşanmaya başladı. Uzun mesafelerdeki taşımacılık maliyetlerinin katlanarak artması pek çok yabancı uluslararası firma için Türkiye'yi cazip bir Yatırım ve üretim merkezi haline dönüştürdü.

İSTİKRARLI MERKEZLERE YÖNELDİLER

Özellikle, Çin gibi Asya ülkelerinden tedarik sağlayan Avrupalı firmalar artan navlun maliyetleri ve konteyner krizi nedeniyle tedariki Türkiye gibi daha yakın ve istikrarlı merkezlere yöneltti.

YATIRIM PLANLARINI AÇIKLADILAR

Son birkaç gün içinde mobilya, ilaç , tekstil ve paketleme gibi alanlarda faaliyet gösteren pek çok Avrupa merkezli uluslararası şirket, güçlü lojistik altyapıya ve imkanlara sahip Türkiye'ye yönelik yeni yatırım planlarını açıkladı. İsveçli mobilya şirketi IKEA'nın Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel, şirketin Türkiye'den daha fazla ürün almayı ve mevcut üretimini artırmayı planladığını duyurdu.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR

IKEA'nın koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolaplarını Türkiye'de üreteceği ve ihraç edeceği bildirildi. Polonya merkezli hazır giyim firması LPP da Avrupa'ya daha yakın olduğu için üretimin bir kısmını Asya'dan Türkiye'ye kaydırmak üzere çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Türk tekstil sektörü temsilcileri ile görüşmeler yaptıklarını belirten LPP yetkilileri, üretim maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen nakliye ve tedarik zinciri açısından Türkiye'nin daha avantajlı oluğunu ifade etti. Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim da Türkiye'ye önemli miktarda yatırım yapacaklarına vurgu yaptı.

Türkiye, Kazakistan'daki yatırımlarını artırdı Türkiye'nin, ABD ve İsviçre'den sonra, Kazakistan'daki yatırımlarını en fazla artıran üçüncü ülke konumuna geldiği bildirildi.

CUMULUS 40 milyonluk yatırımla hayata geçti 'Bilişim Garajı’nın yepyeni online platformu CUMULUS, hem bilişim hem de sanat eğitimlerini birleştirdi. Bilişim Garajı CEO’su Zerrin Topal "Ülkemizin AR-GE gücü ve insan kaynağı ile ürettik, şimdi teknoloji ihracatı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Çin'de kripto paraya set: Yatırımcı kabul etmeyecek Çin'in kripto birimlerini yasa dışı kabul ettiğini ilan etmesinin ardından, iki kripto para porsası Çinli yatırımcıların hesaplarını dondurarak, yatırım işlemlerini de kabul etmeyeceğini duyurdu.