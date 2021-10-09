Türkiye Gazetesi

Karaman’daki CHS Tarım ve Hayvancılık AŞ’de uygulanan Hayvan Takip Sistemi’nin tanıtım programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Elektronik Hayvan Takip Sistemi”nin ülke hayvancılığına çok büyük katkı sağlayacağını belirterek “Akıllı küpe esasen bana ait bir fikir. Radyo sinyallari aracılığıyla Türkiye’deki bütün sürüyü takip edebileceğiz. Bunu en rahat GSM operatörleri vasıtasıyla yapabiliriz. Bugün denemelere baktığımız zaman aldığımız neticelerin benim hayalimdeki neticelerin çok ötesinde olduğun görüyorum” dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayvan Takip Sistemi'ni tanıttı

Pakdemirli, sistemin beş şehirde 400 büyükbaş üzerinde denemelerinin tamamlandığını dile getirerek şöyle devam etti: Hayvanın kulağına asılacak küpenin cep telefonu fonksiyonu görecek. Pili yaklaşık beş yıl giden bir cep telefonu. Bu sistemin uygulandığı hayvancılık işletmelerinde, süt veriminde yüzde 25 artış, buzağı veriminde yüzde 20 artış ve sağlık giderlerinde yüzde 15 azalış tespit ettik. Eğer bu sistemi sadece damızlık dişi hayvanlarımıza takabilirsek ilave yem ve girdi kullanmadan yılda bir milyon daha fazla buzağı, 2-3 milyon ton ilave süt elde edebiliriz. Yani her 100 akıllı küpe, ilave 20 hayvan demek. Elde edilen verim ve hayvan sayısı ile sağlık giderlerinin azalmasını dahil ettiğimizde, bu teknolojinin yaygın kullanımı sonucunda ülke ekonomisine kısa vadede yıllık 5 milyar, orta vadede ise 10 milyar liralık katkı sunabiliriz.

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