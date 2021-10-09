Türkiye Gazetesi

Ev sahibi olmak artık daha da kolaylaşıyor. Sektörel olarak yaşanan sıkıntıların çözümü ve vatandaşların ev sahibi olmalarına kolaylık sağlayacak ilk adım ise TBMM’ye sunulan yeni tapu harcı muafiyeti düzenlemesi ile geliyor.

492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında kişinin kendisinin ikamet etmesi için aldığı evlerde ebeveyn başına 300 bin TL, çocuk başına ise 150 bin TL’lik bölümün tapu harcından muaf tutulması planlanıyor. Hazırlanan yeni tapu harcı muafiyeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, tapu masraflarının konut satışlarını doğrudan etkilediğini ve bu doğrultuda yeni düzenlemeler ve teşvikler sağlanmasının vatandaşlar için önemli bir avantaj olacağını belirtti.

Konutta sanal fiyat elimizde patlamasın Herkesi ilgilendiren konut piyasasındaki gelişmeler endişelendiriyor. Sektör temsilcileri “Herkes istediği fiyatı internete yazabiliyor. Hesap yapmayan bir alıcı çıkınca da piyasa orada oluşuyor. İnternet ilanları ile psikolojiye oynuyorlar. Konut satılmadıkça fiyat artırıyorlar. İnsanlar panikle ‘daha da artmadan’ alım yapıyor” şeklinde konuşuyor.

Konut kredisi faizlerinin konut satışlarına etkisini değerlendiren Aydemir “Ülkemizde konut edinme ve barınma ihtiyacı en önem verilen konuların başında geliyor. Bu yüzden ev sahibi olmak isteyen vatandaşların en çok başvurduğu banka ürünü konut kredisidir. Ancak son aylarda beklenen oranlara inmeyen ve alım gücünü zorlayan konut kredisi oranları konut satışlarının önüne bir set çekmiş durumda. Böyle bir atmosferde gündeme gelecek bütün teşvik ve indirimler büyük önem taşıyor. Özellikle tapu harcı muafiyeti ile ilgili gündeme gelen yeni düzenlemenin hayata geçmesini çok istiyoruz. Çünkü tapu masrafları da en az konut kredisi kadar önem arz eden bir seviyeye ulaşmış durumdadır” dedi.

5 YILDAN ÖNCE SATILMAYACAK

TBMM’ye sunulan 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında tapu harcındaki yeni muafiyetin hayata geçirilmesi durumunda ilgili düzenlemeden yararlanan vatandaşların konutunu beş yıldan önce satması veya kiraya vermesi durumunda zamanında alınmayan harç tutarının gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi planlanıyor.

Konut kıtlığına 15 bin arz İstanbul'da 12 projede 15 bin yeni konutu satışa çıkaracak Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli "Satın alma şartlarını iyileştireceğiz. Fiyatlar ulaşılabilir olsun diye 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli fırsatlar sunacağız" dedi.

Konut dünyanın problemi Küresel konut fiyatları pandemide rekor seviyelere çıktı. Politikacılar; kiralara üst sınır belirlemek, ev sahipleri üzerindeki vergileri kaldırmak, boş ofisleri konuta çevirmek, toplu konut hamleleri gibi birçok fikri masaya yatırıyor.