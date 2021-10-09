Türkiye Gazetesi

Gıda tartışmalarının odağında yer alan zincir marketler mağaza sayılarını her geçen yıl artırmayı sürdürüyor. 2016 yılında mağaza sayıları 4 binde olan marketlerin sayısı bugün 10 binlere ulaştı.

Zincir market denilince ilk akla indirim marketleri geliyor. Türkiye genelinde 3 bin mağazayla hizmet veren ŞOK market, bugün 8 bin 145 noktada bulunuyor. Bir başka zincir marketlerden BİM 2020 yılını yurt içinde 123’i File olmak üzere 8 bin 530, yurt dışında (Fas ve Mısır) 835 olmak üzere toplam 9 bin 365 mağaza ile kapattı. Ağustos 2021’de Türkiye’de 9 bin 274 BİM mağazasına ulaştı, yurt dışı mağaza sayısı da 872 oldu. Aynı yıllar içerisinde 5 bin 389 mağazası bulunan A101, 2021’de 10 bin 150 şube ile faaliyet gösteriyor. Diğer bir zincir market CarrefourSA da ülke genelinde 720 market ile hizmet veriyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan 5 zincir markete fahiş fiyat denetimi! Ticaret Bakanlığı, 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirdiğini açıkladı.

Gıda enflasyonunu dengelemek maksadıyla 2017 yılında ilk mağazasını açan Tarım Kredi Kooperatif marketinin, 47 il 227 ilçede 483 mağazası bulunuyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin açıklamasına göre 2020 sonuna kadar 710 şubeye ulaşılması hedefleniyor. 2022 yılının ilk çeyreğine kadar ise 1.000 markete ulaşmayı planlıyor.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Her çeşit market ürününün bulunduğu Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden alışveriş imkanı sağlamak üzere 81 ilde market sayısı artırılacak. Geçtiğimiz hafta sonu kooperatif marketlerden birinde alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Süratle 500 metrekareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız” demişti.

'Kırtasiye'de fahiş fiyatlar 'zincir'e takıldı 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde, öğrenci ve velilerin hazırlıkları da hızlandı. Kırtasiye alışverişinde artış yaşanırken, zincir marketlerden esnafa kadar bütün oyuncular sezona hazır. Zincir marketler birçok kırtasiye ürününü uygun fiyatla sunarak, sektörde yaşanabilecek fahiş fiyat artışlarının da önüne geçti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündem fahiş fiyatlar ve koronavirüs Üç haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Yeni yasama yılı öncesi Beştepe'de toplanan kabinede gündem fahiş fiyatlar ve koronavirüs salgını olacak. Kabinede ayrıca dış politikanın öne çıkan başlıklarının da değerlendirilmesi bekleniyor.