Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nde kara yoluyla ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleri ile çalışabilecekleri sürelere ilişkin yaş sınırlaması bulunuyor. Taşımacılık sektöründen gelen talepleri dikkate alan Bakanlık, sürücüler için iki ayrı yönetmelikte yer alan yaş sınırlamasının 31 Aralık 2023 tarihine kadar “69 yaşından gün almamış olmak” şeklinde uygulanması hususunda düzenleme yaptı. Yapılan düzenlemeyle, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ndeki şoförlerin “66 yaşından gün almamış olmaları şartı” ile Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nde “Mesleki yeterlilik belgeleri, sürücüler için 63 yaşının doldurulması hâllerinde iptal edilir” şartları, 69 yaşa kadar uzatılmış oldu.



Manisalı Ayla Ercan 4 çocuğu için uzun yol tır şoförlüğüne başladı

BAŞVURULAR BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

Bu doğrultuda; SRC Türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten veya bitimine üç ay süre kalan sürücüler; sağlıklı olduklarını gösteren, son bir ayda alınmış sağlık raporu ve Psikoteknik Değerlendirme Raporu ile Bakanlığa bağlı bölge müdürlüklerine yapabilecek. Yapılacak değerlendirme sonucu, başvurusu uygun bulunan sürücülerin SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgeleri onay tarihinden itibaren bir yıl süreyle uzatılacak. Tekrar uzatma talebinde bulunacak sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleri ise aynı prosedürün yerine getirilmesi şartıyla 31 Aralık 2023’ü geçmemek üzere tekrar yenilenecek.

Pandemi sonrası kriz büyüyor: Tır şoförü kıtlığı var Pandemi, farklı krizleri beraberinde getirirken, tedarik zincirinde şoför kıtlığı zirve yaptı. Sektör temsilcileri “Bu risk Türkiye için de var. Gençler tır şoförlüğünü tercih etmiyor. Meslekte ortalama yaş 50’yi geçti. Kazançları fena değil ama zorlukları yüzünden cazibesi yok. Tır almak kolay, şoför zor” diye konuşuyor.