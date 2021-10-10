Türkiye Gazetesi

En büyük gaz tedarikçilerinden Rusya, “Fiyatlar dengesiz. Düşen sıcaklık oynaklığı daha da tetikleyebilir” diyerek yeni krizler için uyardı. Çin’den sonra Lübnan da karanlığa gömülürken, Hindistan’da birçok eyalette elektrik kesintisi uygulanmaya başlandı. Lübnan’da döviz likidite sorunu sebebiyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Yury Sentyurin, küresel piyasaların kış aylarında görülecek sıcaklık değerlerine odaklandığını ve düşük sıcaklıkların Avrupa’da doğal gaz fiyatlarında oynaklığı tetikleyebileceğini belirterek, “Şu anda küresel piyasalar kış aylarındaki doğal gaz fiyatlarına ilişkin endişelerle kaynıyor. Ancak bize göre şu anda gerçekleşen şey önümüzdeki aylarda çözülmesi gereken geçici bir dengesizlik. Bu şok, arzın iyileşmesiyle atlatılacaktır” dedi. Sentyurin, uzun süreli sözleşmelerin enerji fiyatlarındaki oynaklığı azaltabileceğini söyledi.

Dev projelerle enerjide bağımsız olacağız Avrupa’da yaşanan enerji krizi tüketicilerin faturalarını dört kat artırırken, fabrikalar arz sıkıntısı sebebiyle üretimlerine ara verme noktasına geldi. Piyasada kömür ve doğalgaz fiyatları tavan yaptı. Türkiye ise 2023 yılına kadar hem cari açığı hem de vatandaşın faturasını düşürmek adına dev yatırımlara imza attı.

Dünyada enerji krizi büyüyor: Kış öncesi gaz fiyatları rekor kırdı Haftaya 950 dolarla başlayan Avrupa gaz fiyatları, 1.100 doları aştı. Pandemi sebebiyle depolar doldurulmadı. Ancak yaklaşan kış ve artan sanayi talebine, bugün gaz arzı yetişemiyor. Fiyatların hane halklarını ve ekonomik toparlanmayı vurmasından korkuluyor.

Avrupa’da enerji fiyatı uçtu Avrupa’da hem elektrik hem de doğalgaz fiyatları son bir ayda ikiye katlanırken 9 aylık artışlar yüzde 250’leri aştı. Türkiye ise doğalgaz ve elektrikte sürdürdüğü yerli ve yenilenebilir projeler sayesinde fiyat artışlarında Avrupa’nın çok gerisinde kaldı.