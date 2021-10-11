Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara-İzmir YHT Hattı Projesi'nin 74,4 kilometrelik Eşme-Salihli kesiminde yer alan 21 viyadük ve 25 tünelden biri olan T-1 Tüneli, yarın açılacak. Proje Türkiye'de TBM ile yapılan en büyük çaplı tünel olma özelliği taşıyor.

TÜRKİYE’DE İLK

Tünel kazı ve segment montaj imalatına 20 Mart'ta başlanan ve kısa sürede tamamlanan T-1 Tüneli, Türkiye'de demir yolu ve güvenlik hattının tek kesitte iki katlı olarak inşa edilen ilk olma özelliği taşıyor.

İKİ KATLI OLARAK TASARLANDI

Tünel içinden ambulans ulaşımının da sağlanabileceği üst katta hızlı tren hattı, alt katta da güvenlik olmak üzere iki katlı olarak tasarlandı. Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca sıfır emisyon ve Yeşil Kalkınma Planı çerçevesinde demir yolu yatırımları hızlandırıldı.

Çalışmalar sürüyor! Yeni Zigana Tüneli'nde ışık yıl sonunda görünecek Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta yapımı süren ve tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli’nde ışık yıl sonunda görünecek.

Bakanlıktan Avrasya Tüneli geçişlerinde fazla ücret alındığı iddialarına yanıt ‘Avrasya Tünel’inden geçişlerde hatalı döviz kuru nedeniyle fazla ücret alındığı’ iddialarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan cevap geldi. Paylaşılan açıklamada, her yıl olduğu gibi ocak ayının ikinci günündeki döviz kurunun baz alındığını bildirdi.

Tünele girmek için hatalı şerit değiştiren sürücü takla atan otomobilde sıkıştı Denizli’de hatalı şerit değiştiren otomobil sürücüsü takla atan araçta sıkıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda bir anda şerit değiştiren otomobil arkadan gelen transitin çarpması sonucu taklalar attı.