Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Kavcıoğlu'nun öne çıkan mesajları şöyle;



TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, bu hafta açıklanacak rezerv rakamının 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini bildirdi.

Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını amaçladıklarını ifade eden Kavcıoğlu, "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir." dedi.



Bakan Dönmez'den rezerv açıklaması: 3'te 1'ini karşılayacak Bakan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaşacağını ve bu rezervin Türkiye’nin yıllık iç ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılar hale geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankası rezervleri 115 milyar doların üzerine çıkacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak." dedi. Erdoğan, 'Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik.