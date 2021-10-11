Türkiye Gazetesi

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş'nin (Trendyol) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 21-44/650-M sayı ile karar verdi."



GEÇİCİ TEDBİR KARARI ALMIŞTI



Rekabet Kurulu, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş (Trendyol) hakkında pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle geçici tedbir kararı almıştı.

Önaraştırma sürecinde algoritmalar ve bilişim sistemlerinde yer alan veriler üzerinde yapılan yerinde inceleme sonucunda, Trendyol'un, hem 3'üncü taraf satıcıların satışlarına aracılık ettiği hem de TrendyolMilla, TrendyolMan ve TrendyolKids gibi kendi markalarının satıcısı olduğu aynı platform üzerinde, kendi ürünlerine haksız avantaj sağlayacak şekilde listeleme algoritmasına müdahale ettiği, kendi markalarının pazarlama stratejisinin oluşturulmasında pazaryeri faaliyetleri kapsamında elde edilen verileri kullandığı, yine algoritmaya yapılan müdahalelerle pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı tespit edilmişti.

Bu deliller ile birlikte, çok kategorili pazaryeri platformları pazarında Trendyol'un, son yıllarda, başta moda olmak üzere, tüm kategorilerde önemli pazar payı elde ettiği dikkate alındığında söz konusu uygulamaların nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini taşıdığından geçici tedbir alınmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda, Trendyol'un, algoritma ve kodlama aracılığıyla yapılan müdahaleler de dahil, kendi ürünlerini kayırmaya, satıcılar arasında ayrımcılık yapmaya ve pazaryeri faaliyetlerinden elde ettiği verileri kendi markaları lehine paylaşımına ve kullanımına yönelik tüm davranışlardan kaçınması ve bu kararların denetlenebilirliğini teminen gerekli her türlü teknik, idari ve organizasyonel tedbirleri alması gerektiğine karar verilmişti.



Trendyol haksız fiyat oluşumuna karşı 539 ürüne işlem yaptı Trendyol, koronavirüs ile ilgili gelişmelerin devamındaki fiyat oluşumlarındaki fahiş artışa karşı 539 ürüne işlem yaptığını duyurdu.

Rekabet Kurumu haksız rekabete neden olan algoritmayı tespit etti: Trendyol'a tedbir şoku Son dakika haberi: Rekabet Kurumu, Türkiye’nin en büyük online alışveriş platformlarından Trendyol için pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı ve algoritması sayesinde tekel oluşturduğu gerekçesiyle geçici tedbir kararı verdi. Kurulun gerekçesinde çarpıcı tespitlere yer verildi.