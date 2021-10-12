Türkiye Gazetesi

Önder Çelik ANTALYA

Mimarlık Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi’nin öğrencileri rekor bir katılımla başvuruda bulundu. Yarışmaya başvuran 127 tasarımın 25’i ön elemeyi geçerken, yapılan değerlendirmelerde, hikâyeleriyle ilham veren 13 tasarım, ödül töreninde sergilenmeye değer görüldü.

Jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda NG Kütahya Seramik Gülsüm Güral Seramik Tasarım Yarışmasının birinciliğini Helin Balaban, ikinciliğini Beyza Demir ve üçüncülüğü ise Ecir Ülgen Karagöl kazandı. Tasarımlarıyla ilk 3’te yer alan öğrencilere ödüllerini NG Kurucu Başkanı Nafi Güral ve eşi Gülsüm Güral birlikte verdi.

NG Phaselis Bay Otel’de düzenlenen ödül töreninde konuşan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, “Üniversite sanayi iş birliği kapsamında genç arkadaşlarımıza büyük önem veriyoruz. Yarışmamız aracılığıyla önümüzdeki senelerde bugün olduğu gibi geleceğe yön verecek evlerimize, binalarımıza, mekânlarımıza hayat kazandıracak tasarımların daha da kuvvetlenerek çıkacağına inanıyoruz” dedi.

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ise sanayinin görevlerinden birinin de tasarım ve sanatın gelişmesine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

GÜLSÜM GÜRAL: İKİNCİ DOĞUŞUM

Adına Seramik Tasarım Yarışması düzenlenen Gülsüm Güral, yarışma ile öğrencilerin hayal ettikleri mimari dokunuşlara ulaşabilmelerine imkân sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bugün ikinci doğuşum benim. Adıma böyle bir tören düzenlendiği için çok mutluyum” dedi.

NG Kurucu Başkanı Nafi Güral ise dereceye giren öğrencilere ödüllerini sunarken gençlerin gelişime hep açık olmaları tavsiyesinde bulundu.

Mimarlar Odası'ndan muhalif basına ödül yağmuru Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Medya Ödüllerinin, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesini eleştiren ve ödüllerin ‘yandaş’ medyaya dağıtıldığını ileri süren kesimler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB), muhalif basını ödül yağmuruna tutmasına sessiz kaldı.