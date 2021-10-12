Türkiye Gazetesi

Bittiğinde; Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'ı birbirine bağlayacak olan duble yolda 2. etap çalışmaları başladı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Nissibi Köprüsünün faaliyete geçmesinden bir süre sonra duble yolun birinci etabının tamamlanmasının ardından, 2. etap çalışmalarına hız verildi.

3 İLİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Nissibi Köprüsünün faaliyete geçmesinden bir süre sonra Nissibi Köprüsü ile Siverek İlçesi arasında tek şeritli olan yolda 1 etap duble yol çalışmasının tamamlanmasıyla 2 etap yol çalışmalarına hız verildi. Yapılacak 42 kilometrelik duble yol çalışmasının 1’inci etabında 16 kilometre yol tamamlanarak hizmete açılırken başlanılan 2 etap yol çalışmalarının tamamlanmasıyla Adıyaman, Kahta, Siverek, Şanlıurfa ve Diyarbakır güzergahından 3 ili birbirine bağlayacak.

Çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

ÇEVRE YOLLARA KÖPRÜLER VE İKİ VİYADÜK YAPILACAK

Duble yol çalışmalarının tamamlanmasıyla Nissibi Köprüsü ile Siverek İlçesi arası mevcut yolda 10 kilometre düşüş yaşanacak. Mevcut yolda yapılan duble yol çalışmalarında keskin virajlar kaldırılarak rahat ulaşım için çevre yollarında köprüler ve iki viyadük yapılacak.

Nissibi Köprüsünün yapılmasıyla beraber bölgede yaşayan vatandaşların yanı sıra batı illerinden gelen sürücülerin doğu illerine gidiş ve gelişleri kolaylaşırken ekonomik anlamda da önemli bir artış yaşandı.

43 ilin geçiş güzergahına alternatif duble yol: Çalışmalar başlatıldı, en geç 2 ayda tamamlanacak Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahına alternatif yol olacak ve trafiğin akışını rahatlatacak 2 bin 400 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde planlanan duble yol çalışmalarının en geç 2 ayda tamamlanacağı bildirildi.

45 yıllık rüya sona erdi! 36 km’lik duble yol hizmete açıldı Zonguldak’ta 1974 yılında yapımı programa alınmasına rağmen bir türlü bitirilemeyen 36 kilometrelik duble yolun yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Duble yolda duble kazanç Duble yollarla bir çok alanda milyarlarca liralık tasarruf sağlandı.