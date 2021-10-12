Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi gelecek bir müjdenin duyurusunu yaptı. Buna göre; Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin çocuklarına ekim ayı içerisinde 170 milyon lira yardım yapılacak.

1259 LİRA DESTEK

SED hizmetinin çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik uygulamalardan biri olduğuna işaret eden Yanık, "Bu çerçevede SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170 milyon 596 bin lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

Yanık, SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini belirterek, SED ödemelerinin 15 Ekim'e kadar tamamlanacağını ifade etti.

Bakan Yanık ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına, okulların açılması dolayısıyla ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla geçen hafta toplam 186 milyon lira kaynak aktarıldığını anımsattı.

Bakan Derya Yanık açıkladı! '179 milyon TL ödeme yapıyoruz' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Eylül ayına ilişkin Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları, Çoklu Doğum Yardımı ve Kronik Hastalık Yardım Programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 179 milyon TL ödeme yapıyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan nakdi yardım ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri sonrasında yaraların sarılması için muhtaçlık şartı aramadan toplamda yaklaşık 124,3 milyon TL nakdi yardımda bulunduk” dedi.

Bakan Yanık: 93 milyon lira ödeme yapacağız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Beş nakdi sosyal yardım programımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız. Ödemeleri bugün itibarıyla ihtiyaç sahiplerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz" dedi.