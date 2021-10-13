Türkiye Gazetesi

Dolar 9 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor.



Dolar/TL, küresel piyasalarda doların değer kazancı ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlamasının da etkisiyle dün tarihi zirve olan 9,0450'ye kadar yükseldi.



Kur bugün de 9.04 civarında hareket ediyor.



Piyasalar Merkez Bankası'nın geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyor. Faizi yüzde 18'e çeken Merkez Bankası, ekim toplantısını gelecek hafta perşembe günü yapacak.



Euro/TL de 10,44 seviyesinde işlem görüyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 9,0330 9,0340

Avro 10,4350 10,4360

Sterlin 12,2410 12,2910

ANKARA

ABD Doları 9,0040 9,0640

Avro 10,3960 10,4660

Sterlin 12,1910 12,3910



Madencilikte 6,5 milyar dolarlık koşu Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80’ini topraklarında bulunduran ve 650 çeşit mermer ile 150 farklı doğal taşa ev sahipliği yapan Türkiye, sektörde ihracat rekoru kırıyor. Bakan Dönmez, “Artış devam ederse yılı 6-6,5 milyar dolar sektör ihracatıyla kapatırız" dedi.

Afrika ile ticarette hedef 50 milyar dolar Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2020 yılında Covid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen 25 milyar doları aştı. 2002 yılında Türkiye’nin 12 büyükelçiliğinin bulunduğu Afrika’da bugün 43 ülkede Türk büyükelçisi görev yapıyor. Önümüzdeki dönemde elçilik sayısının 50’ye ticaretin de 50 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor