Türkiye Gazetesi

Önder Çelik AYDIN

Pandemi döneminde taze ve doğal gıdanın hayatiyeti acı tecrübelerle anlaşıldı. Gıdanın sürdürülebilir ve doğal olmasına olan ihtiyaç, kırsalda yaşayıp üretmeye olan ilgiyi de artırdı. Bu dönemde birçok beyaz yakalı, hayatını kökten değiştirerek Anadolu’ya taşındı, çiftçilik ve hayvancılık yapmaya başladı. Kırsalda üreticiliğe yönelenler olduğu gibi, yurt dışından ülkeye dönenlerin sayısında da büyük artış var. Bunlardan biri de doktorasını Harvard Üniversitesinde yapan Leyla Kayhan Elbirlik.

2700 DÜVE İLE İŞE BAŞLADI

Elbirlik, Türkiye’de akademisyenliğe devam ederken, ailesinde de olan çiftlik fikri ağırlık kazanmaya başladı. Fikir ve olgunlaştırma döneminin ardından 2005 yılında ailesiyle birlikte Efeler Çiftliğini kurmaya karar verdiklerini söyleyen Elbirlik, önce 800 dönüm arazi alıp ardından da birçok ülkedeki en iyi ırkları tespit ettikten sonra 2700 düve ile işe başladıklarını anlatıyor.

Şimdi Türkiye’nin her yerine çiftlikteki ürünleri doğal olarak göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen, 16 yıldır çiftlikte bütün hayvanları zaman zaman elleriyle besleyen Elbirlik “Bu sürede işlerimizi bir yerden bir yere getirdik. Toplamda 6 bin 672 büyükbaş süt hayvanına sahip durumdayız. 2021 yılının ilk altı ayında 13 bin ton çiğ süt satışı gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41’lik satış artışımızla 55 milyon TL’lik ciroya ulaştık. Söktaş, yüzde 84’le Efeler Çiftliğine ortak. Orta vadeli satış hedefimiz 200 milyon liranın üzerinde” diye konuştu.

HAYVAN KONFORUNA YATIRIM

Her geçen gün büyüyen iş hacminde bireyselliğin zor olduğunu söyleyen Leyla Kayhan Elbirlik “Bu yüzden halka arz planlıyoruz. Gelecek yıl içinde Efeler Çiftliğini halka açmayı düşünüyoruz. Buradan elde edeceğimiz geliri çiftliğin büyümesi, yüksek verim ve ürün gamını genişletmek için kullanacağız. Hayvan konforuna yatırım yapıp dağıtım ağını genişleteceğiz” dedi.

ATIKTAN GÜBRE YAPIP ÇİFTÇİLERLE PAYLAŞIYOR

İklim değişimiyle beraber çok kuraklık yaşandığını anlatan Leyla Kayhan Elbirlik “Devletin teşvikleri birazcık daha artırması gerekiyor. Özellikle damla sulama sistemlerinin çiftçiye öğretilmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor. Çok daha az suyla çok daha fazla üretim yapılabilir. Yerel teşvikler olması gerektiğine inanıyorum” dedi. Elbirlik, en büyük hedeflerinin tamamen kendi kendine yeten, kendi suyunu ve enerjisini üreten bir çiftlik olmak olduğunu belirterek, karbon ayak izini azaltmak için tüm atıkları biyogaz tesisinde bertaraf ettiklerini söyledi. Elbirlik “Bu sayede atıklarımızı hayvansal gübrenin toprağa en faydalı hâline dönüştürmüş oluyoruz. Bu gübreyi de yöre çiftçileriyle paylaşıyoruz” diye konuştu.

GENÇLER, GELİN VETERİNER OLUN

Pandemide köyüne, memleketine dönenler çiftçiliğe başlayınca veteriner ihtiyacı patladı. Veteriner fakültelerinin taban puanları 40-50 puan, başarı sıralaması 10-15 bin yükseldi. Kariyer.net verilerine göre veteriner hekim aylığı 6.350 liradan başlıyor, yerine ve işine göre 14 bin liranın üzerine çıkabiliyor.

2007’de tekstil firması Söktaş’ın iştiraki olarak kurulan ve Avrupa’nın en büyük üç çiftliği arasında yer alan Efeler Çiftliğinin yönetici ortağı Leyla Kayhan Elbirlik şunları söylüyor: Canlı hayvan beslediğinizde mutlaka bir veterinere ihtiyacınız var. Yeteneği olan gençleri bu alana yönlendiriyorum. Germencik Çok Programlı Anadolu Lisesiyle yakın ilişki içindeyiz. Bu lisenin hayvan sağlığı bölümünün laboratuvarına teknik destek ve ekipman sağlıyor, öğrencilere yerinde mesleki eğitim ve staj imkânı veriyoruz. Her yıl 10-15 kişi katılıyor. Çiftliğimizle birçok arkadaşımız bu yolla tanıştı. 140’ı bulan istihdamın yüzde 32’si kadınlardan oluşuyor.

Balıkesir'de dehşet! Çiftlik sahibini öldürdüler, hayvanlara kurşun yağdırdılar Balıkesir'de bir çiftliği basan kişi ya da kişiler, çiftlik sahibini öldürüp büyükbaş hayvanlara kurşun yağdırdı.