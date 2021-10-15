Türkiye Gazetesi

Benzin ve motorin fiyatlarında tarife değişikliğine gidildi. Fiyatlara, 41 kuruş oranında zam uygulanacağı aktarıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olacak olan zammın pompaya 18 kuruş olarak yansıyacağı, kalanının ise ÖTV'den karşılanacağı öğrenildi.

ARTIŞIN BİR KISMI ÖTV'DEN KARŞILANACAK

16 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin gruplarında 41 kuruş fiyat artışı olacağı duyuruldu. Fakat benzin grubundaki artışın bir kısmının Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanacağı bilgisi verildi.

Eşel mobil Sisteminde benzin için 23 kuruşluk bir alan kalmıştı. Bu meblağ çıkıldığında benzine yansıyacak zam oranı 18 kuruş olarak hesaplanıyor. Artışın motorin litre fiyatına ise tamamen yansıması bekleniyor.

Motorine 23 kuruş zam Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı.

Sigaraya zam geldi! Bugünden itibaren geçerli Sigara fiyatlarına 4 ekim 2021 tarihi itibarıyla zam yapıldı. Sigaradaki ortalama fiyat artışı ise 6.25 oldu.

Benzine 29 kuruş LPG'ye ise 71 kuruş zam geldi! LPG’ye bu gece yarısından itibaren benzine 29 kuruş otogaza ise 71 kuruşluk zam geldi.