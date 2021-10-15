Gram altın, dün 530 TL'ye kadar çıkarak yıllık rekorunu kırdı. Dolar fiyatlarındaki artış sebebiyle tırmanan altın fiyatlarında yükselişin, süreceği öngörülüyor. Gün ortası rakamlarının belli olmasıyla birlikte, gram altın fiyatının 528 seviyelerinde hareket ettiği görüldü.
15 EKİM ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 529,30 529,50 528,00 528,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.489,00 3.510,00 3.479,00 3.500,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 483,00 487,00 481,50 485,50
Lira(Tam) Ziynet 3.410,00 3.430,00 3.400,00 3.420,00
Yarım Ziynet 1.705,00 1.715,00 1.700,00 1.710,00
Çeyrek Ziynet 853,00 858,00 850,00 855,00