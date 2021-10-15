Gram altın, dün 530 TL'ye kadar çıkarak yıllık rekorunu kırdı. Dolar fiyatlarındaki artış sebebiyle tırmanan altın fiyatlarında yükselişin, süreceği öngörülüyor. Gün ortası rakamlarının belli olmasıyla birlikte, gram altın fiyatının 528 seviyelerinde hareket ettiği görüldü. 

15 EKİM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
 
                                             PERŞEMBE            CUMA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN     Alış          Satış       Alış              Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)       529,30     529,50       528,00     528,20
Cumhuriyet Ata Lira             3.489,00  3.510,00    3.479,00  3.500,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)              483,00     487,00       481,50      485,50
Lira(Tam) Ziynet                   3.410,00  3.430,00    3.400,00   3.420,00
Yarım Ziynet                         1.705,00  1.715,00    1.700,00   1.710,00
Çeyrek Ziynet                       853,00     858,00        850,00     855,00
 