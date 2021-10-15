Türkiye Gazetesi

En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, 17 Nisan’daki 60 bin dolar seviyesine yaklaşarak geçtiğimiz 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

59 BİN 500 DOLAR SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRDÜ

Ekim ayının başından bu yana sürdürdüğü yükselişe devam eden kripto para birimi 60 bin seviyesine yaklaşarak 59 bin 500 dolar seviyesinden işlem gördü.

PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON 123 MİLYAR DOLAR OLDU

Coinmarket verilerine göre geçtiğimiz 24 saatte yaklaşık 40 milyarlık işlem hacmine ulaşan Bitcoin'in piyasa değeri ise 1 trilyon 123 milyar dolar oldu.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64 bin 853 dolar seviyesinde yüzde 10'dan daha yakın olan Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 46 seviyesinde seyrediyor.

Bitcoin’de küresel dengeler değişti! ABD Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti Bitcoin’de zirve yarışı değişti. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi tarafından açıklanan yeni verilere göre ABD, Çin'i geride bırakarak, küresel Bitcoin madenciliğinde en büyük paya sahip oldu. Açıklanan rakamlara en büyük etki ise Çin Merkez Bankası'nın kripto para yasağının ardından sektördeki değişen oyuncu dengeleri oldu.

El Salvador'da Bitcoin hesabı sayısı zirvede! Banka hesabı sayısını geçti Eylül ayının ilk haftasında El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etmişti. El Salvador’da bir ay içerisinde Bitcoin hesap sayısı, banka hesabı sayısını geçti.

Dünyada ilk! İskoçya’da Bitcoin mağdurları için rehabilitasyon kliniği açıldı Kripto para ticareti son zamanlarda dünyada büyük revaç görüyor. Özellikle başta Bitcoin olmak üzere kripto para dünyayı etkisi altına aldı. Değerlerinde ani yükseliş ve düşüşler görülen bu paralar bazılarını sevindirirken çok sayıda kişinin de büyük servetler kaybetmesine yol açtı.