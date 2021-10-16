Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Türkiye’de hem gıda israfının önlenmesi hem de dezavantajlı grupların ihtiyaçlarının karşılanması için, Avrupa’da uygulanan ‘sosyal kooperatifçilik’ konusunda adım atılıyor. Bu kapsamda Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde uygulanan, pazar yerlerinde ortaya çıkan gıda atığının kompost gübreye ve kullanılabilir nitelikte olanların da konserve ürüne dönüştürülmesi projesi yaygınlaşacak.

TBMM'DE ALT KOMİSYON OLUŞTURULDU

Sistemle ilgili yasal altyapının oluşturulması amacıyla TBMM’de bir alt komisyon oluşturuldu. Hem gıda israfının önlenmesi hem dezavantajlı grupların ihtiyaçlarının karşılanması için bu kooperatifler kurulacak ve kâr amacı güdülmeyecek. Atık gıdaların toplanması, gönüllülerin desteği ile ‘imece’ usulü sağlanacak. Bu kooperatiflere vergi ve SGK prim muafiyeti de öngörülüyor.

Alt Komisyon Başkanı Arzu Aydın “İsrafın fazla olduğunu görüyoruz. Önlenmesi noktasında sosyal kooperatifçilik önemli katkılar sağlayacak. Atık gıdaları kompost yapımında, konservelerde, gübrede değerlendireceğiz” dedi.

Türkiye’de israf edilen gıda miktarı yıllık 26 milyon tonu buluyor. Bu miktar, 215 milyar Türk lirasına karşılık geliyor. Bir yılda üretilen 50 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40’ı, tarladan çatala kadarki süreçte kayboluyor. Ülkemizde günde 100 milyon ekmek üretiliyor, 7 milyona yakını çöpe gidiyor. Her yıl, kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor.

Gıda fiyatları arttı, konserveye talep azaldı Pahalılık turşuluk gıdalara da yansıdı, salçalık domates 4 TL, reçellik meyveler 10 TL civarında seyretti. Geçen yıla göre en az yüzde 50 yukarıda olan fiyatlar sebebiyle vatandaş, bu kış öncesinde konserve yapımına yönelmedi. Konserve ve kapak satışları da hissedilir şekilde geriledi.

Korkunç israf: 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor 855 milyon insan açlıkla savaşırken dünya genelinde üretilen 4 milyar ton gıdanın 1.3 milyar tonunun tüketilmeden çöpe gittiği öğrenildi.