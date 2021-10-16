Türkiye Gazetesi

Türkiye, savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımlarla yerli ve milli silah ile teşhizata kavuşmaya devam ediyor. Bu alanda dışa bağımlılığın ciddi oranda bitirlmesiyle, Türk Savunma Sanayii gücüne güç katıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız" dedi. Demir, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yerli silah sistemlerine 40 milimetre Tamburalı Bombaatar eklendiği müjdesini de verdi.

"AYARLANABİLİR KIZAKLI OPTİK NİŞANGAHI VE ETKİLİA TIŞLARIYLA GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla son dönemde çok sayıda hafif silah yerli üreticiler tarafından geliştirilerek güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı. Güvenlik güçlerinden gelen geri bildirimlerle daha gelişmiş ürünler ortaya çıkarken, operasyon sahasındaki yeni ihtiyaçlar dolayısıyla da farklı arayışlara gidiliyor. Bu çabaların son örneği 40 milimetre Tamburalı Bombaatar oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız. Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahı ve etkili atışlarıyla güvenlik birimlerimizin gücüne güç katacak. Sektörümüzün başarılı temsilcisini tebrik ediyoruz." dedi.

800 METREYE KADAR ETKİLİ ATIŞ YAPABİLİYOR

Çoklu bombaatar TG40-BA, TG Savunma tarafından geliştirildi ve kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı. 40 milimetre Tamburalı Bombaatar ile 40x46 milimetre düşük hızlı ve 40x51 milimetre orta hızlı mühimmatlar kullanılabiliyor. Bombaatar, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahıyla çatışma bölgesinde 800 metreye kadar etkili atış yapabiliyor.