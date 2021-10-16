Türkiye Gazetesi

Twitter üzerinden açıklamaya yapan Ticaret Bakanı Muş, 1974 yılında bir yılda toplam 1,5 milyar dolarlık ihracat yapılırken günümüze gelindiğinde bir günde 1,5 milyarlık dolarlık ihracat yapıldığının altını çizdi. Bakan Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990’da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık” dedi. Ticaret Bakanı Muş sözlerini şöyle sürdürdü “Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek."

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR REKOR

Eylül ayında ihracatın yıllık yüzde 30'luk artışla 20,8 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 12 artışla 23,4 milyar dolar olduğu kaydedilmişti. Bu rakam ile Cumhuriyet tarihinde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiği aşıldı.

Bakan Muş: “İhracatta Cumhuriyet rekoru kırdık” Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık." dedi.