Son günlerde dolar ve altın fiyatlarındaki artış, evlilik hayali kuranları uzun uzun düşündürüyor. Sevdiği kızlara evlilik teklif etmeyi planlayanlar, artık pırlanta yüzükleri yüzde 15 daha pahalıya alacak. Bunun sebebi ise pırlanta taşının yurt dışından döviz bazlı olarak getirilmesi.

"DÖVİZ ARTTIKÇA, PIRLANTA DA ARTACAK"

Kocaeli'de kuyumculuk yapan Can Eraslan, döviz artışıyla birlikte değerli madenlerin fiyatlarında da yükseldiğini söyledi. Eraslan "Şu an alıştan çok satış var. Vatandaş, elindeki altınları TL'ye çeviriyor. Bunun yanı sıra pırlanta fiyatları da yükseldi. Örneğin, 2 bin TL'lik bir pırlanta üründe 200-250 TL bir artış oldu. Bu yükselmenin yüzde 10'u dolardan, yüzde 5'i de altından kaynaklı. Şu an kimse keyfi olarak pırlanta almıyor, pırlanta zaruri ihtiyaç durumunda. İnsanlar evlenme tekliflerinde mecburen pırlantanın fiyatına bakmadan alıyor. Yükselişe rağmen alımlar devam ediyor. Döviz yükseldiği sürece pırlanta da yükselmeye devam edecek" diye konuştu.

