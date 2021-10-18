Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek çip krizi, gerek küresel tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve sürekli artan döviz kurları araç fiyatlarının yukarı yönlü tırmanmasını ciddi anlamda hızlandırıyor.

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın yaptığı değerlendirmede sıfır ve ikinci el araç pazarıyla ilgili güncel bilgiler verdi. Ocak 2022’ye kadar yüzde 12 oranında 0 km araçlarda fiyat artışı öngören Yalçın; kasım ayından itibaren tüketicilerin yeniden ikinci el araç almaya yöneleceğini ve talebin ikinci el araç fiyatlarını da artırabileceğini vurguladı.

Yalçın “Temmuz ve ağustos aylarındaki kısmi hareketlilik eylül ayından itibaren belirli bir çizgiye geriledi. Ekonomik nedenlerden ötürü ikinci elde ihtiyaçlar bir miktar öteledi. Kasım ayından itibaren talebin kademeli olarak artacağını öngörüyoruz. Bu durum da doğal olarak ikinci el araç fiyatlarını bir miktar artıracaktır” dedi.

Ekim ayından itibaren ikinci el araç ticareti yapan kurumların 2022 yılı için hazırlanmaya başladığının da altını çizen Hüsamettin Yalçın “2022’de 2. el pazarının hareketli geçecek bunu fark eden bayi ve kurumsal ikinci el araç firmaları, büyük galeriler, yeni yıla hazırlık için şu anda araç toplamaya başladı. Belirli bir havuz oluşturup ihtiyaçlara hızlı yanıt vermek istiyorlar” dedi.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın

LİDER RENAULT

Cardata’nın yayınladığı ekim raporuna göre ikinci elde en çok tercih edilen modeller listesinin başını Renault Megane çekti. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Volkswagen Passat. İlk 20 listesinde iki adet hafif ticari araç; Ford Tourneo Courier ve Volkswagen Caddy oldu. Öte yandan ekimde en çok satılan ikinci el araçların ortalama fiyatı ise 219.560 TL olurken, bu araçların %60’ını sedan, %30’unu hatchback modeller oluşturdu. Araştırmada ayrıca, tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

İkinci el otomobilde öldüren hile İkinci el otomobillere olan talep, dolandırıcıları harekete geçirdi. Kilometre dondurma işleminden airbag iptaline, emniyet kemeri direnci sabitlemeden pert araçları birleştirip satmaya kadar birçok hile yapıldığı belirtiliyor. Vatandaş mağdur olurken yapılan işlemler ölümcül kazalara sebep oluyor.

İkinci el Doğan ve Şahin fiyatları dudak uçuklatıyor İkinci el Doğan ve Şahin fiyatları, otomobil pazarına giden alıcıları şaşkına çeviriyor. 40 bin lira ila 60 bin lira arasında fiyatlara satışa sunulan araçlar, iki tarafı da memnun etmiyor.

İkinci el otomobiller alıcı bulamıyor: Satıcılar durumdan rahatsız Fiyatları artan ikinci el otomobiller alıcı bulmakta zorluk çekiyor. Normalde bir hafta içerisinde satılan araçlar 5 aydır galerilerde alıcılarını bekliyor. İkinci el oto satıcıları çok lüks araçlardaki satışların da durma noktasında olduğunu belirtti.