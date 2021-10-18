Türkiye Gazetesi

Devletlerin pandemi sebebiyle şirketlere sağladığı destekleri kademeli olarak kaldırmaya başlamasıyla dünya genelinde ‘iflas’ korkusu büyüyor.

Hermes'in yayınladığı Küresel iflas raporuna göre iflaslar geçen yıl yüzde 12, bu yıl ise yüzde 6 düştü ancak tahminler 2022'de küresel iflaslarda yüzde 15 artışa işaret ediyor. Bu oran dahi Covid-19 öncesi rakamların altında olacak. Türkiye'de ise 2021 toplamında iflaslarda düşüş bekleniyor. 2020’deki 8.871 vakaya kıyasla yılın ilk sekiz ayında 8.180 vaka ile yıllık yüzde 8'lik bir düşüş kaydedildi. 2016’dan beri aynı dönemde ortalama 8.070 iflas gerçekleştiği göz önüne alındığında, iflasların çoktan pandemi öncesi seviyesine döndüğü görülüyor.

ABD İSTİSNA OLACAK

Afrika’da 2021 yılından itibaren iflas seviyelerinin Covid-19 öncesi seviyelerinin üzerine çıkması bekleniyor. Orta ve Doğu Avrupa’yla Latin Amerika için aynı durum ise 2022 yılında söz konusu olacak. İspanya ve İtalya, 2022 yılında iflaslarda eski seviyelere dönüşü büyük oranda tamamlayacak. İspanya’da 5.111, İtalya’da 10.500 iflas yaşandı.

Buna karşılık, büyük destek paketleri ve/veya destek önlemlerinin uzatılması nedeniyle, 16 bin 300 iflas ile Almanya, 37 bin iflasla Fransa, 8.150 iflasla Belçika ve 2.400 iflasla Hollanda'da kriz öncesi seviyelere geri dönüş daha çok zaman alacak. ABD, 2021 ve 2022 yıllarında düşük kalmaya devam edecek iflas rakamlarıyla belirgin bir istisna olacak. İflasların seyrini ise toparlanmanın ivmesi, devlet desteklerinin sona erme hızı, şirketlerin küresel ihtiyaca uygun üretim yapıp yapmaması belirleyecek.

İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, BP'nin yüzde 24 hisse payına sahip olduğu Pure Planet ve Colorado Energy'nin faaliyetlerini durdurarak iflas bildiriminde bulunduğunu açıkladı.

Gelecek vadeden işletmeler iflastan kurtarılacak İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmî Gazete'de yayımlandı.