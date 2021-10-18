Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki değişim dalgası devam ediyor. Fed'in faiz indirimi sinyali, tahvil alımlarını azaltması beklentisi altın fiyatlarını etkisi altına aldı. Tüm dünya ekonomilerinin takip edeceği Fed'in adımları altın için kritik bir öneme sahip.

ALTINDA DOLAR ETKİSİ

Analistler doların önemli para birimleri karşısında zayıflaması halinde ve ABD hazine kağıdı getirilerinin gerilemesi durumunda alının 1776 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirtti. Dolarda güçlenmenin devam etmesi halinde ise 1740 dolara gerileme yaşanabileceği belirtildi.

GRAM ALTIN 526 LİRADAN ALICI BULUYOR

Gram altın fiyatları hem ons altındaki yükseliş hem de döviz kurlarındaki hareketle 500 liranın üzerine yerleşti. Gram altın saat 08:20 itibarıyla 526 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 525 lira, en yüksek 528 lira seviyesi görüldü.

Yoğun bakımlardaki hastaların üçte birini 30 yaş altındaki hamileler oluşturuyor Türkiye’de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü illerden Trabzon’da yoğun bakımlardaki hasta sayısının üçte birini 30 yaş altı gebe hastalar oluşturduğu belirtildi.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı günler sonra kritik seviyenin altına düştü Sağlık Bakanlığı, 16 ekim koronavirüs tablosunu aylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti. Böylece günler sonra vaka sayısı 30 seviyesinin altına gerilemiş oldu.

Bakan Özer: Kapatılan sınıf oranı yüzde 1'in altında Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm sınıfları kapalı olan okul olmadığını belirterek, "71 bin 320 okulumuzda 850 bin derslik, yani bir milyona yakın derslik vardır. Bu dersliklerden 4025 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir yani oran yüzde birin çok çok altındadır" dedi.