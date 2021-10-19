Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İZMİR

Türkiye’nin her yıl farklı bir bölgesinde farklı bir tıbbi ve aromatik bitkiye kadın çiftçiler aracılığıyla destek veren ABC Deterjan’ın ‘Yerli Yerinde’ kurumsal sosyal sorumluluk projesinin bu yıl dördüncüsü hayata geçiriliyor. Proje kapsamında ilk yıl Osmaniye’de safran, ikinci yıl Ordu’da taflan, üçüncü yıl Bursa’da ekinezya bitkisine destek verildi. Bu yılki projeyle de İzmir’in Menemen ilçesinde ‘aynısefa’ bitkisi destekleniyor. Bu kapsamda Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için bölgedeki eski bir bina kooperatif merkezi olarak tamamen yenilendi, kadın çiftçilerin ihtiyacı olan tüm teknik ekipman ve ihtiyaçlar karşılandı. Bölgede aynısefa bitkisinin yetiştirildiği 4 dönümlük bir alan oluşturuldu.

100 GRAMI 20 TL’YE SATILIYOR

Aynısefanın 100 gramının piyasadaki satış değeri yaklaşık 20 TL. Hasat sonunda elde edilmesi planlanan 500 kilogram aynısefanın ekonomik değeri yaklaşık 100 bin-125 bin TL arasında değişiyor. Proje sayesinde Menemen’de 20 kadın kendilerini geçindirecek gelir elde edebilecek. Kadın kooperatifinin tesisinde oluşturulan teknik ekipman ve kurutma makineleri sayesinde ziyan olan pek çok sebze ve meyve değerlendirilecek. Bu sayede yıllık yaklaşık 1 milyon TL’lik gelir elde edilebilecek.

ABC Deterjan Genel Müdürü Eser Arıcı Kıroğlu, kadının gücüne tarımda ve her alanda inandıklarını ifade ederek 2022’de 50’nci yılını kutlayacak firmanın topluma faydalı yanlarını ortaya çıkarmak için bu projeye başladığını söyledi. Düzenlenen toplantıda konuşan Menemen Tarım ve Orman Müdürü Fatih Çiçek, cilt kremlerinde kullanılan bitkinin bölgede üretiminin yaygınlaşacağını, bu alanda özel sektörün desteğinin önemli olduğunu kaydetti. Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yeşim Sever de aynısefanın kozmetik sektöründe yoğun biçimde kullanıldığını ve sirkesini de ürettiklerini ifade etti. Sever “ABC firmasının satın aldığı ekipman sayesinde kooperatif çatısında üreteceğimiz erişte, salça, turşu, incir topu ve sabun gibi pek çok ürünümüzü satarak gelir elde edeceğiz” dedi.

4 PROJEYLE 250 KADINA GELİR KAPISI SAĞLANDI

ABC Deterjan Pazarlama Direktörü Deniz Özyer, cilt bakımında kullanılan aynısefadan sıvı sabun yaptıklarını, bu üründen elde edilecek gelirle projeyi fonlayacaklarını kaydetti. Özyer “Osmaniye Bahçe, Ordu Perşembe, Bursa Dağkadı ve son olarak İzmir Menemen ile birlikte yaklaşık 250 kadın bu projeler sayesinde gelir elde edebiliyor. 2025’e kadar 500 kadının gelir elde etmesi için çalışacağız” diye konuştu.

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