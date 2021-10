Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Yabancı ticari yatlara Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’den oluşan Türkiye kara sularında ticari faaliyet yapmalarının önünü açan düzenleme 28 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Turizm gelirlerinin artırılması için çalışmalar sürerken yabancı yatlardan alınacak katkı payı tutarı da belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı karara göre faaliyet gösterecek yat, ilgili belgelerle en az 15 gün önce müracaata bulunacak. Bakanlık oluru ile faaliyetine izin verilen yatlar için izin belgesi düzenlenecek. Böylece Türkiye’ye giriş harcının yanı sıra, boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan her gün için 20 bin lira, boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan her gün için 30 bin lira, boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan ise her gün için 40 bin lira “sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı” tahsil edilecek.

