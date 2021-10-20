Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Bir zamanlar refah ve zenginliğin adresi olan Avrupa ülkeleri, şimdilerde geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Avrupa’da yaşayan bir kişinin aldığı ücret ve aylık harcamasını araştırdık. Almanya, Fransa ve İngiltere’yi baz alarak yaptığımız araştırmada, enflasyon ve pandemi kaynaklı yaşanan fiyat artışları sonrası, kişilerin ikinci iş yapmadan hayatlarını idam etmelerinin kolay olmadığı ortaya çıktı.

Örneğin; 1.584 avro asgari ücret alan bir Alman vatandaşının, minimum masrafı 2.950 avroyu buluyor. Bu masrafları ‘azami gider’ olarak hesapladık. Kira, fatura, ulaşım, mutfak masrafı gibi. Ortalama maaşın 2.970 avro olduğunu düşünürsek, azami masraflara bir de sosyal hayat, tatil, özel sağlık sigortaları gibi giderler de ekleniyor. Bu durumda 2.970 avro alan bir Alman vatandaşının gideri, 6 bin avroyu buluyor. Kısacası kazancının iki katı kadar bir harcama rakamına tekabül ediyor.

İKİ KAT KAZANMASI GEREK

Harcama gruplarını detaylandırırsak; örneğin Frankfurt’ta yaşayan bir ailenin 2+1 (120 metrekare) bir dairede oturduğunu düşünelim, aylık kirası 700 ile 900 avro arasında değişiyor. Buna apartman aidatı, sıcak su ısınma ve su parası eklendiğinde rakam 1.100 avroya çıkıyor. Elektrik faturası; 60-70 avro, TV vergisi; 21 avro, internet, 25 avro.

Mecburi sigortalar ve telefon faturalarını da eklediğimizde rakam 1.500 avroyu buluyor. Toplu taşıma için aylık 150-170 avro harcama yapılıyor. Otomobiliniz varsa, 230-250 avroluk bir yakıt masrafını gözden çıkarmanız gerekiyor. 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafı ise 650-700 avro civarında. İçine giyim, sağlık masrafları ve sosyalleşme gibi rakamları da eklediğimizde bu rakam 3 bin avroya dayanıyor. Bunların içine lüks tüketimi de eklersek, fatura iyice kabarıyor.

GIDA FİYATLARI UÇTU

Fransa’da da durum pek farklı değil. Asgari ücret 1.539 avro. Ortalama maaş ise 2.666 avro civarında. Yine gider kalemleri Türkiye’deki gibi şehirler arasında değişiklik gösteriyor. Paris ile Marsilya arasında geçim ücretlerinde ciddi farklılıklar oluşuyor. Ancak biz araştırmamızı ortalama üzerinde yapıyoruz. Ülkede ortalama 2+1 bir dairenin kirası 600 avro civarında, buna aidat ve faturalar da eklendiğinde rakam 1.000 avroyu buluyor. Ulaşım, giyim, mutfak masrafı diğer faturalarla birlikte bir Fransız vatandaşının hayatına devam edebilmesi için en az 2.700 avro kazanması gerekiyor. Buna lüks tüketimi de eklediğimizde aylık harcama 5.400 avro civarına geliyor. Fransa’da son dönemde en fazla fiyatı artan kalem gıda fiyatları. 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafı geçen yıla göre yüzde 40 zamlanmış durumda.

İNGİLTERE’DE KİRA PAHALI

Akaryakıt ve gıda krizi ile boğuşan İngiltere’de asgari ücret 1.598 pound. Ortalama maaş ise 2.698 pound. Ülkede konut fiyatları en yüksek gider kalemini oluşturuyor. Nüfusun artığı ülkede yeni konut yapımının sınırlı oluşu, kira ve konut fiyatlarına zam olarak yansıyor. İngiltere’de kira, faturalar, ulaşım, mutfak masrafı gibi kalemleri topladığımızda aylık 3.250 avroluk bir fatura karşımıza çıkıyor. Lüks tüketim ile birlikte bu rakam 6.500 poundlara ulaşıyor. Ülke son bir yılda, gıda ve akaryakıt krizi ile boğuluyor. İngiltere vatandaşının rahat yaşaması için aylık cebine 6 bin pound girmesi gerekiyor. Bu da Türk parasıyla 77 bin liraya denk geliyor.

“TÜRKİYE’DEN BAKINCA DURUM FARKLI TABİİ”

Belçika Brüksel’de 27 yıldır rehberlik yapan bir kişinin anlattığına göre; 2 odalı bir dairenin fiyatı 800 avro civarında. Faturalarla birlikte bu rakam 1.000 avroyu geçiyor. Ortalama bir restoranda 4 kişilik yemek 200 avroyu buluyor. Günde 8 saat çalışan bir kişi ayda 1.400 avro kazanıyor. Aynı kişi “Burada hayat çok pahalı, evde hanım çalışmasa geçinmemiz mümkün değil. 1.400 avro yalnızca kira, ulaşım ve faturaları karşılıyor. Mutfak masrafı da eklenince rakam çok yüksek oluyor. Türkiye’de insanlar 1.500 avroyu, 15 bin lira olarak hesaplıyor. Fakat burada hayat pahalı. Brüksel’de kazanıp Türkiye’de harcarsanız ucuz” diyor.

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