Türkiye Gazetesi

Dün ilk Bitcoin ETF’sinin New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işleme açılması ile birlikte Bitcoin fiyatında büyük artış yaşandı. Sadece ilk 20 dakikada 264 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşıldı. Haberin ardından bir ara 63 bin 224 dolara kadar yükselen Bitcoin, gece ise 64 bin 400 dolara tırmandı.

Bitcoin bugün ise rekorunu kırarak 66 bin doları gördü. Kripto para şu sıralar 65 bin 703 dolardan değerleniyor.

14 Nisan 2021’de kaydedilen zirve 64 bin 856 dolar ile görülmüştü. Türk lirası ile karşılığı ise 607 bin TL...

Uzmanlar Bitcoin’de kırılan rekor ile kripto paranın yıl sonu hedefine bir adım daha yaklaştırdığını ifade etti.

Öte yandan Bitcoin’in piyasa değeri, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,211 trilyon dolara yükseldi.

KURUMLAR ‘BITCOIN YÜKSELECEK’ DİYOR

Bitcoin boğaları ve pek çok kurumsal yatırımcı lider kripto para hakkında pozitif düşünüyor.

İngiliz banka Standart Chartered, geçen ay Bitcoin 2021 yıl sonu fiyat tahminlerini 100 bin dolar olarak açıkladı.

Bloomber stratejistlerinden Mike McGlone ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda Bitcoin’in 100 bin dolara çıkma potansiyeli olduğunu belirtti. McGlone, özellikle Bitcoin’in ana akım finans dünyası tarafından benimsenmesinin bunda etkin rol oynadığının da altını çizdi.

KURUMSAL TALEP KRİPTO PARAYI YÜKSELTTİ

Analistler Bitcoin’deki rallinin en büyük nedenini artan kurumsal talep olarak değerlendiriyor. MicroStrategy ve Tesla gibi şirketler milyarlarca dolar değerinde Bitcoin’i ellerinde tuttuktan sonra, bankalar artık zengin müşterilere kripto ürünleri sunmaya başladı. Grayscale ürünlerine olan talep son birkaç ayda önemli ölçüde arttı. CoinShares’e göre, dijital varlıklar sekiz hafta boyunca toplam 638 milyon dolarlık pozitif giriş gördü.



Bitcoin’de hareketlilik: 60 bin dolar seviyesine yaklaştı Dünyanın en yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, 17 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin piyasada bugün itibariyle 59 bin 500 dolar civarında işlem görüyor.

Bitcoin’de küresel dengeler değişti! ABD Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti Bitcoin’de zirve yarışı değişti. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi tarafından açıklanan yeni verilere göre ABD, Çin'i geride bırakarak, küresel Bitcoin madenciliğinde en büyük paya sahip oldu. Açıklanan rakamlara en büyük etki ise Çin Merkez Bankası'nın kripto para yasağının ardından sektördeki değişen oyuncu dengeleri oldu.