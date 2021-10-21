Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Hollanda merkezli paylaşımlı mobilite girişimi GO Sharing, 300 elektrikli mopedi ile İstanbul’da faaliyet göstermeye başladı. Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer bölgesinde kullanıcılar e-Mopetleri, açılış ücreti olmadan dakikada 1,99 TL’den başlayan fiyatlarla GO Sharing uygulaması üzerinden 7/24 kiralayabilecekler.

TRAFİK VE PARK SORUNUNA ÇÖZÜM

GO Sharing, aynı zamanda saatte 45 kilometre hıza çıkabilen e-Mopetleri ile İstanbul’daki trafik ve park sorununa da çözüm sunmayı amaçlıyor. Bu sistemi, geçerli bir sürücü ehliyetine (M, A veya B sınıfı) sahip olan herkes, kolaylıkla kullanabiliyor. Ayrıca mopetlerde kask kullanımı mecburi olduğu için bütün mopetlerin arka çantalarında iki adet kask ve saç filesi bulunuyor. Girişimin Türkiye ayağını, GO Sharing Türkiye Ülke Müdürü olarak Anıl Ünkaya yönetecek. Ünkaya, günlük operasyonların yanı sıra İstanbul ve Türkiye’nin diğer bölgelerindeki hizmetlerin daha da genişletilmesinden sorumlu olacak.

e-Mopetler ile sürdürülebilir dünya için çözümler sunduklarını belirten GO Sharing CEO’su Raymon Pouwels “Bizler kişisel mülkiyetten ortak kullanıma doğru bir algı değişimi gerçekleştirmek istiyoruz. Kullanıcılarımızla birlikte, karbon emisyonu, trafik sıkışıklığı ve park problemini azaltabileceğimize inanıyoruz’’ dedi.

İBB'nin çevre düzenlemesi sonrası trafik kitlendi: Sürücüler isyan etti İstanbul Beşiktaş'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) gerçekleştirdiği çevre düzenlemeleri çalışmaları sonrası trafik adeta felç oldu. Trafik kuyruğunda zor anlar yaşayan vatandaşlar duruma isyan etti.