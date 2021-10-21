Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

GetirÇarşı, 14 ilde verdiği hizmet ile mahalle esnafını online ortamda tüketici ile buluşturuyor. GetirÇarşı Üst Düzey Yöneticisi Kaan Emeç, mahalle esnafını dijital dünyaya taşımak amacıyla beş ay önce İstanbul’da hizmet vermeye başladıklarını belirterek “Getir kullanıcılarının GetirÇarşı üzerinden semtlerindeki işletmelerden vereceği siparişler, işletmelerin teslimat hizmetiyle ya da ‘Getir Getirsin’ seçeneği ile yaklaşık 30 dakikada kullanıcılara ulaşıyor. Şu an Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya, Denizli, Muğla, Aydın, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Mersin ve Kayseri’de faaliyet gösteriyoruz. Yıl sonuna kadar 20 şehre ulaşmayı planlıyoruz. Hedefimiz 81 şehre ulaşmak” dedi.

İŞLETME SAYISI 5 AYDA 10 KAT ARTTI

GetirÇarşı’da işletme sayısını beş ayda 10 kat artırdıklarını dile getiren Emeç “Bin işletme ile yola çıktık, 10 bin işletmeye ulaştık. Şu an sisteme kayıtlı işletmelerin yüzde 85’i daha önce hiç dijital platformlardan satış yapmamış. GetirÇarşı market, şarküteri, kasap, kuru yemişçi, pet shop, manav, aktar, balıkçı, yufkacı, turşucu ve kırtasiye olmak üzere 11 farklı kategoride hizmet veriyor. GetirÇarşı’ya en çok dâhil olan esnaf tipi yüzde 28 ile bakkal ve yerel marketler. Marketleri yüzde 16,7 ile şarküteri, yüzde 13 ile pet shop ve kasaplar takip ediyor. GetirÇarşı, GetirYemek hizmetinde olduğu gibi siparişlerin bedelini ertesi gün hesaplara yatırıyor. Ayrıca sisteme üye olan işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştırmak için işletmelere yeni bilgisayar alımı konusunda avantajlar sağlıyoruz” diye konuştu.

EN ÇOK EKMEK ALIYORUZ

-İşletme bazında en çok sipariş %41 ile marketlerden veriliyor. Marketten en çok taze ekmek isteniyor.

-Balık siparişlerinde hamsi yüzde 20 ile ilk sırada yer alırken kasapta yüzde 12 ile dana kıyma, şarküteride yüzde 7 ile yumurta siparişi ilk olarak veriliyor. Manavlardan ise en çok maydanoz, soğan ve patates alınıyor.

-Kuru yemiş denince tercih edilen ürünler karışık kuru yemiş ve Antep fıstığı olurken bu ürünler toplam kuru yemiş siparişlerinin %14’ünü oluşturuyor.

Mağaza mı, online mı? İşte artıları ve eksileri İnternet üzerinden alışveriş yapmak milyonlarca insanın tercihi olsa da azımsanmayacak bir çoğunluk da dezavantajları sebebiyle bu kolaylıktan uzak durmayı seçiyor.

Online ticarette son kullanma tarihi uyarısı Tüketici dernekleri internet üzerinden yapılan bazı alışverişlerde son kullanma tarihleri yaklaşan gıda ürünlerinin gönderildiğini belirterek uyarıda bulundu.