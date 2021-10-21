Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Sigortacılık sektörüne 30 yıllık sigortacılık ve teknolojik birikimi ile uçtan uca tüm ihtiyaçları karşılayan yazılım ürünleri geliştiren SFS Yazılım, bu dönemde şirketlerin büyümesine güçlü katkı sundu.

Türkiye’nin önde gelen 13 sigorta şirketine bilişim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten SFS Yazılım ve Danışmanlık Genel Müdürü Murat Atıcı “Sigorta şirketlerine yazılıma müdahale etmeden kendilerinin kullanıcı dostu ara yüzlerle kişiselleştirebileceği çözümler sunuyoruz. Öyle ki, SFS’nin hizmet verdiği sigorta şirketleri, bu yılın ilk sekiz ayında prim üretimindeki yüzde 20’lik büyüme ile sektör ortalamasının üzerine çıkarak pazar paylarını artırdılar” dedi.

Önümüzdeki üç yılda özellikle “yeni nesil teknolojilere” ve “dijital sigortacılık” çözümlerine daha fazla odaklanarak yurt içinde pazar paylarını genişletmeyi hedeflediklerini dile getiren Atıcı, yurt dışında ise yeni projeler başlatmayı planladıklarını söyledi. Atıcı “Hindistan ve Azerbaycan’daki projelere ilave olarak Orta Asya, Körfez ve Balkan ülkelerine odaklanacağız. Kıbrıs projemiz de devam ediyor” diye konuştu.

Hasarların sadece yüzde 4’ü sigortalı Rize ve Artvin’de 35 milyon TL, Manavgat, Marmaris, Milas ve Bodrum’da 71 milyon TL, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da 107 milyon TL hasar tutarı belirlendi. Sigortalılık oranı düşük olduğu için hasarların büyük bölümü kapsam dışında kaldı. Ekspertiz çalışmaları devam ediyor. Bildirilmeyen hasarlarla tutarın artması bekleniyor.

Türk sigorta sektörü teyakkuza geçti Türkiye yangın felaketiyle boğuşurken sigorta sektörü de acil duruma pozisyonuna geçti.