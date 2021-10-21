Türkiye Gazetesi

Piyasalar, Merkez Bankasının bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısına odaklandı. Dolar dünkü işlemlerde 9,30’un altına geriledi. Borsa da 1.430’a yakın seviyelerde tutunmaya çalışıyor. TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 17’ye çekebileceği öngörüsünde bulundu. Bu kararın piyasalar tarafından sürpriz bir şekilde karşılanmayacağını belirten Maggio, son haftalarda TL’deki görülen zayıflığın artabileceğini ifade etti.

Maggio, TCMB’nin faizleri sabit bırakması durumunda TL’nin bundan olumlu etkilenebileceğini aktardı.

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin beklentilerinin medyanı da 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Eylül ayında politika faizi yüzde 19’dan yüzde 18

seviyesine çekilmişti.

Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "TL’deki kaybı sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değil” dedi. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın dolar rezervini de açıkladı.