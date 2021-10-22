Türkiye Gazetesi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, iklim değişikliğinin yol açtığı felaketlere karşı sigortalanmanın önemine vurgu yaptı. Gelişmiş ülkelerde doğal afetlerin sebep olduğu maddi zararların yüzde 45’i sigorta sektörü tarafından karşılanırken gelişmekte olan ülkelerde bu oranın sadece yüzde 3 civarında olduğunu belirten Benli “Vatandaşlarımız ve ticari işletmelerimizin farkındalığını artırmak ve bu alandaki eksikliği kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Benli şöyle devam etti: Sigortalanma bilinci bir nebze artsa da yeterli değil. Çünkü risk gerçekleştikten sonra satın alınamayacak tek şey sigorta teminatıdır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de doğal afetlerden kaynaklı ekonomik kayıpların önemli bir bölümü sigorta sektörü tarafından karşılanabilir, bunu yapacak güce sahibiz. Bu farkındalığın sağlanıp ürünlerin sigortalılar lehine geliştirilmesi ve kullanımlarının yaygınlaştırılması, sigorta sektörünün büyütülmesi ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlanması için sektörün çatı kuruluşu olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Benli, 2020 Şubat itibarıyla ülkemiz gündemine giren Avrupa Yeşil Mutabakatı’na sektör olarak uyum sağlamak için hazırlıklar yaptıklarını açıkladı. Benli’nin verdiği bilgilere göre; sigorta şirketleri, iklim değişikliği ile mücadele ve enerji güvenliği için azami öneme sahip olan yenilenebilir enerji projelerini güvence altına almaya devam ediyor.

İklim değişikliklerinin sağlık üzerindeki etkileri hiç durmadan artıyor! Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım Raporu’na (Lancet Countdown) göre, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve sürdürülebilir bir gelecek için küresel çapta acil eyleme geçilmesi gerektiği, yaşanan iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki ölümcül etkileri nedeniyle her an yeni bir salgının yaşanabileceği açıklaması yapıldı.