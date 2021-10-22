Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, 47 yıl önce deri giysi üretimi ve satışıyla pazara giren şirkette zaman içinde ağırlığın ayakkabıya döndüğünü söyledi. 2020 itibarı ile toplam ciro içinde ayakkabının payının yüzde 65’e ulaştığını söyleyen Zaim “Türkiye’nin yaklaşık 50 yıllık markası olarak ayakkabıda bilinirliğimizi yurt içi ve yurt dışında çok daha yukarılara taşımak istiyoruz. 2022 yılında ağırlıklı olarak Almanya olmak üzere e-İhracat’a başlayacağız. Türk ayakkabısını da dünya markası hâline getireceğiz” dedi.

Pandemiye rağmen haziran ayından itibaren ayakkabı satışlarında ciddi bir sıçrama yakaladıklarını ifade eden Zaim “Ciro olarak çok verimli bir beş ay geçirdik. Piyasalarda canlılığın devam edeceğini ve bu yıl için önümüze koyduğumuz 650 milyon TL ciro hedefini geçip 700 milyon TL’yi yakalayacağımıza inanıyorum. 2022’de 1 milyar TL, 2023’te de yüzde 25’i e-Ticaret’ten olmak üzere en az 1,3 milyar TL ciroya ulaşmayı öngörüyoruz” diye konuştu.

"2023 HEDEFLERİNE BUGÜNDEN ULAŞTIK"

Derimod Başkan Yardımcısı Sedef Orman ise 2019’da yüzde 6,5 olan toplam ciro içindeki e-Ticaret’in payını geçen yıl üç kat arttırarak yüzde 20’ye çıkardıklarını söyledi. Orman, şunları kaydetti: Online satışlarda 2023’te ulaşmayı hedeflediğimiz rakamlara bugünden ulaştık. Pandemi sürecinde e-Ticaret ve mağazacılığı birlikte kurgulamayı sürdüreceğiz. Yurt dışında da e-Ticaret operasyonu başlatmayı planlıyoruz.

Derimod Başkan Yardımcısı Ali Zaim da giyside yaptıkları devrimi ayakkabıda tekrarlamak istediklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: AB segmenti ayakkabıda Türkiye’nin pazar lideriyiz ve bu yıl 2 milyon çift ayakkabı satışına ulaşacağız. 2023’te ise bunu 2,5 milyona çıkaracağız. Yedi-sekiz şehirde, 80’e yakın tedarikçimiz ile sektörün ilerlemesine katkı sağlıyoruz. Bir başka ifade ile paydaşlarımızla birlikte büyüyoruz.

e-Ticaret'te istihdam açığı: 1 milyon eleman aranıyor Worldef Başkanı Ömer Nart, e-Ticaret’te yaşanan büyüme ile nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyacın arttığını belirterek “Kariyer platformlarında e-Ticaret’le ilgili iş ilanlarının sayısı son 1,5 yıl içinde 27 kat arttı. Ülkemizde e-Ticaret ile ilgili bir milyon istihdam açığı var. Sektörde maaşlar 7-8 bin liradan başlıyor, 45 bin TL’ye kadar çıkıyor” dedi.

e-Ticaret'te rekor sipariş Pandemi ile birlikte hızla büyüyen e-Ticaret platformlarında satış yapan işletme sayısı artarken, online siparişlerde rekor kırıldı

e-Ticaret devlerinin dijital koçu e-Ticaret’te yaşanan pazar savaşları, online alışveriş platformlarına analitik çözümler sunan dijital koçlara ilgiyi artırdı. Bunlardan biri olan NeSatılır, başta çok satan ürünler olmak üzere fiyat, yorum ve adetlerin takip ve analiz edilmesini sağlayan 20’den fazla modülle satışların artmasına yardımcı oluyor