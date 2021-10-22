Türkiye Gazetesi

Dünyanın dört bir yanına özellikle kanser ve tümör tedavisinde kullanılan radyoaktif ilaçları taşıyan ve sağlık taşımacılığında yüzde 8 pazar payına sahip olan millî marka; Eczacıbaşı-Monrol şirketi tarafından gece saatlerinde üretilen ve yarı ömrü olan radyoaktif ilaçları da, hızlı ve güvenli şekilde hedefe taşıyarak kanser hastalarına umut oluyor.

"THY KARGO EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ"

Eczacıbaşı-Monrol Genel Müdürü Aydın Küçük, “Kanser tedavisinde nükleer tıp ilaç üreticileri arasında dünyada sayılı kuruluşlar arasındayız. Güçlü lojistik operasyonumuz sayesinde, Avrupa’dan Afrika’ya, Amerika’dan Uzak Doğu’ya, dünyanın dört bir yanındaki hastalara ulaşabiliyoruz. Bu kapsamda THY Kargo en büyük destekçimiz” dedi.

THY Kargo; Türkiye’nin sağlık ihracatını, Eczacıbaşı-Monrol operasyonunun yer aldığı tanıtım filmiyle anlattı. Millî marka, gelecek dönemde kültür, teknoloji, sanayi alanındaki ihracatını da tanıtım filmleriyle anlatmayı hedefliyor.

Karnına isabet eden tekme, kanser olduğunu ortaya çıkardı Tekvando kursunda karnına isabet eden tekmeyle yaralanan ve hastaneye götürülen sekiz yaşındaki Ahmet Kaya'nın kanser olduğu ortaya çıktı. Doktorlar “İyi ki tekme yemiş” dedi.

Kanser tedavisinde yeni umut İngiltere'de yapılan bir araştırma kanser hastalarına umut oldu. Bilim insanlarının çalışması sonucu immünoterapi ilaçlarının karışımıyla kanserli hücrelerin yok edilebildiğini ortaya koydu.