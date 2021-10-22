Türkiye Gazetesi

Türkiye ve dünyada gündemden düşmeyen yüksek gıda fiyatları İstanbul’da düzenlenen “Gıda, Fiyatlar, Marketler… Doğrusu Ne?” başlıklı panelde masaya yatırıldı.

Gıda Perakendecileri Derneği tarafından düzenlenen 7. Ortak Gelişim Kongresi kapsamında gerçekleşen panelde; yüksek gıda fiyatlarıyla mücadelenin popülist söylemlerle değil, kamu, özel sektör ve üreticilerin de aralarında bulunduğu, sektörün tüm aktörlerinin katılımıyla alınacak ortak kararlarla mümkün olabileceği vurgulandı.

Konunun uzmanları, tarımda ithalata dayalı politikaların yerini üretime dayalı politikaların alması gerektiğine dikkat çekti.

"TOPYEKÛN KARARLAR GEREKİYOR"

“Tüketici Gözüyle Perakende” araştırmasının sonuçlarına değinen uzmanlar “Katılımcıların yüzde 79’u zincir marketlerin daha ucuz olduğunu söyledi. Yüzde 64’ü, şube açmaların yasa ile engellenmesine karşı. Yüzde 79, zincir marketlerin istihdamda önemli olduğunu düşünüyor. 10’da 8’i de, ülke ekonomisine daha çok katkı sağladığını dile getiriyor. Esas mesele, gelir dağılımı dengesizleşiyor. Memleketin yararına topyekûn kararlar gerekiyor. Çözüm için hepimizin taşın altına elimizi koymamız şart” dedi.

"ÜRETİM ODAKLI TARIM POLİTİKASI BENİMSENMELİ"

Sektör temsilcileri “Girdi maliyetlerindeki artış, ithalat ve ihracatta uygulanan politikalar, iklim değişiklikleri, çiftçinin tercihi, tüketicinin tercihi, döviz kurundaki tırmanış, lojistik maliyetlerinin yükselmesi, finansmana erişimin güçleşmesi gibi birçok sorun var. Bu süreçte ‘marketler fiyatı artırıyor’ demek büyük haksızlık olur. İthalat değil üretim odaklı bir tarım politikası benimsenmeli” şeklinde konuştu.

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ise “Tarım emtiasında durum vahim. Bizim kullandığımız mal ve hizmetlerde ciddi yükseliş var. Çekirdek enflasyona tabi ürünlerdeki malların vergilerini indirmek gerekiyor. Meseleyi çözme iradesi ortaya koyulursa ve her kesimin katılımıyla bir yol haritası oluşturulursa mesele çözülür” ifadelerini kullandı.

Kooperatif en ucuzu olacak: Pahalı olan ne varsa fiyatı aşağı çekiliyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Tarım Kredi Kooperatifleri, diğer marketlere göre daha ucuz. Buralarda fiyat konusunda dikkat ediliyor. Diğer marketlerle kıyaslama yapılıyor. Pahalı olan bir şey varsa, hemen fiyatı aşağıya çekiliyor" dedi.

Gıda fiyatları arttı, konserveye talep azaldı Pahalılık turşuluk gıdalara da yansıdı, salçalık domates 4 TL, reçellik meyveler 10 TL civarında seyretti. Geçen yıla göre en az yüzde 50 yukarıda olan fiyatlar sebebiyle vatandaş, bu kış öncesinde konserve yapımına yönelmedi. Konserve ve kapak satışları da hissedilir şekilde geriledi.