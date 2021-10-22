Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş devam ediyor. Çeyrek altın 903 lira oldu, altının gramı ise adeta rekor seviyede işte fiyatlarda son durum... İstanbul Kapalıçarşı’da 558 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 558,20 liradan, 3 bin 677 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 698 liradan, 509 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 513 liradan, 3 bin 594 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 614 liradan, bin 797 liradan alınan Yarım Ziynet bin 807 liradan ve 898 liradan alınan Çeyrek Ziynet 903 liradan satıldı.
Altın fiyatları yükseldi TCMB'nin politik faiz oranını düşürdüğünü açıklamasının ardından, 24 ayar altının fiyatı yükselerek 499,13 lira oldu.
Altın fiyatları el yakıyor! Çeyreğin imitasyonu bile 50 TL Altın fiyatlarının yüksek olması ve düğün sezonunun gelmesi ile birlikte imitasyon altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonunun bile 50 lira olduğu piyasada vatandaşlar, 40 bin liralık alışverişlerini bin liraya mal edebiliyorlar.
Çeyrek altın 903 lira oldu, işte altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor, çeyrek altının fiyatı 903 lira oldu. İşte 22 Ekim 2021 altın fiyatlarındaki son durum...
Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş devam ediyor. Çeyrek altın 903 lira oldu, altının gramı ise adeta rekor seviyede işte fiyatlarda son durum... İstanbul Kapalıçarşı’da 558 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 558,20 liradan, 3 bin 677 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 698 liradan, 509 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 513 liradan, 3 bin 594 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 614 liradan, bin 797 liradan alınan Yarım Ziynet bin 807 liradan ve 898 liradan alınan Çeyrek Ziynet 903 liradan satıldı.
Etiketler : altın,gram altın,çeyrek altın,