Yapımına 2019 yılında başlanan proje kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar devam ediyor. 153 kilometre uzunluğundaki çift hatlı projede yer alan 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmaları sürüyor.
Hızlı tren şantiyesinde incelemede bulunan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, proje tamamlandığında Halkalı-Kapıkule arası trenle seyahatin süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 6,5 saatten 2,5 saate düşeceğinin altını çizdi. İba “Projemiz bittiğinde trenlerimiz çok daha hızlı olacak” dedi.
Hızlı tren Bulgar sınırına ulaştı Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak ‘Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi’ kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.