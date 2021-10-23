Türkiye Gazetesi

Sütte yeni dönem başlıyor. Sütün kalitesine göre fiyatlandırılacağı sisteme Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geçiliyor. Pilot bölge olarak Yenişehir'in seçildiğini belirten Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, fiyat uygulamasının pazartesiden itibaren başlayacağını belirtti.

Üreticilerin ürettiği sütlerden İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde numuneler alınacağını belirten Tuna, "Bursa’nın tamamı, Adapazarı ve Bilecik ilinin tamamını kapsayacak şekilde Yenişehir bölge laboratuvarı seçildi. Biz birlik olarak burada laboratuvar kurduk. Burada sütün yağ ve protein oranı belirlenecek. Çıkan sonuçlar makine sayesinde Tarım Bakanlığına ve üreticiye anında bildirilecek. Tahlil sonunda süt fiyatlarının belirlenmesi ve devlet desteği de ona göre yapılacak” diye konuştu.

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