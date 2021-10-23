Türkiye Gazetesi

Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında, artan maliyetlerin tüketicilere yansımaması için, kur ve petrol fiyat artışları ÖTV’den karşılanıyor. Ancak gerek kur gerekse petrol fiyatındaki aşırı artış, vergi oranlarında indirime yönelik marj bırakmadı. Yani akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV sıfır noktasına kadar geriledi. Bu durumda artan maliyetin vergi yoluyla karşılanmasının da sonuna gelinmiş oldu.

AY ORTASINDA 14 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI

BloombergHT’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ekim ayının ortasında 14 kuruş artış yapılan benzin fiyatlarına bir zam daha geliyor.

Buna göre benzinin litresi pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş zamlanacağı iddia edildi.

Devletin eşel mobil sistemi ile akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasını önlemek için 31 milyar liralık vergi gelirinden feragaz ettiğini belirten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, bu rakamın yıl sonuna kadar 46 milyar TL seviyesine çıkmasının öngörüldüğünü hatırlatmıştı. Ayrıca ÖTV'nin yeniden fiyatlara yansıtılmasının yüzde 50'ye yakın bir zam anlamına geleceğini söylemişti.

Bu gece yarısından itibaren geçerli: LPG otogaza 22 kuruş zam geliyor! Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası LPG otogaza bu gece yarısından itibaren 22 kuruş zam geldiği açıkladı.

Kararı görmeyi bile beklemediler: İstanbul'da ekmeğe zam İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğin 2,5 lira olması için zam talebinde bulundu. Kimi ilçelerde fırıncılar, açıklanacak kararı dahi beklemeden zam uygulamasına gitti.