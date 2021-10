Türkiye Gazetesi

Bir taraftan gıda fiyatları artarken, diğer taraftan Türkiye’de her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe atılıyor. Öyle ki Türkiye kişi başına en çok gıda israf eden üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Webrazzi Summit 2021’de bir konuşma yapan İstegelsin CEO’su Sedat Yıldırım, dünya ve ülkemizdeki dev gıda israfı sorununa dikkat çekerek, tüm gıda perakendecilerine ve tüketicilere bu gidişata dur demek için çağrıda bulundu.

İSRAFIN DEĞERİ 1 TRİLYON DOLAR

Her yıl dünyada üretilen gıdanın üçte birinin tarladan perakendecilere, işletmelere ve mutfaklarımıza uzanan tedarik zincirinde çöpe gittiğini, bu israfın değerinin ise yaklaşık 1 trilyon dolara denk geldiğini belirten Yıldırım, Türkiye’nin yıllık gayrisafi millî hasılasının 1,4 katının her sene çöpe atıldığını söyledi.

Yıldırım, "Birleşmiş Milletler gıda israfının iklim krizini beslediğini belirterek büyük uyarılarda bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre, eğer gıda israfı bir ülke olsaydı, dünyada ABD ve Çin’den sonra en fazla karbondioksit üreten üçüncü ülke olurdu. Ayrıca gıda israfı dünyadaki suyun azalmasına da neden oluyor. Tüm bu israfın yanında dünyada her gün 25 bin kişi, her yıl yaklaşık 10 milyon insan açlıktan ölüyor. Dünyada 850 milyon insan açlık çekiyor ve her dokuz kişiden biri yatağa aç giriyor. Bu kadar insan açken, gıda israfının bu derecede yüksek olması anlaşılır bir durum değil. Bu noktada başta biz gıda perakendecilerine sonra da tüketicilere büyük sorumluluk ve iş düşüyor” dedi.

HER GÜN 6 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİDİYOR

İsrafın boyutlarıyla ilgili de bilgi veren Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: Türkiye’de her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe atılıyor. En çok israf edilen ürünlerin başında sebze, meyve ve ekmek geliyor. Türkiye kişi başına en çok gıda israf eden 3. ülke konumunda. Yıllık ortalama 214 milyar TL ile her yıl millî gelirimizin yüzde 4,1’ini çöpe atıyoruz. Her gün üretilen 85 milyon ekmekten 6 milyonunu çöpe atıyoruz. Gıda israfı aynı zamanda su, toprak, enerji, iş gücü ve sermaye gibi kaynakların büyük oranda boşa gitmesine neden olurken iklim krizini de besliyor.

Sosyal kooperatifler kuruluyor: İsrafa giden gıda konserve olacak Bütün gıda atıkları ‘imece usulü’ toplanarak kompost gübreye dönüştürülecek. Kullanılabilir nitelikte olanlardan konserve yapılacak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Korkunç israf: 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor 855 milyon insan açlıkla savaşırken dünya genelinde üretilen 4 milyar ton gıdanın 1.3 milyar tonunun tüketilmeden çöpe gittiği öğrenildi.

Bir yılda 26 milyon ton gıda israf ediyoruz Pandemi devam ediyor, enerjiden gıdaya kadar dünya çapında arz şokları yaşanıyor, buna rağmen israf da sürüyor. Dünyada 1,3 milyar, Türkiye'de ise 26 milyon ton gıdanın son bir yılda israf edildiği tahmin ediliyor.