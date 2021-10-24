Türkiye Gazetesi

Türkiye’de ceviz üretimi artmasına rağmen tüketimdeki artış sebebiyle ihtiyaca yetişilemiyor. Yıllık 150 bin ton ceviz tüketimiyle dünya sıralamasında ilk üçte olan Türkiye, cevizin ana yurdu olmasına rağmen tükettiği cevizin sadece 3’te 1’ini karşılayabiliyor.

ABD, Şili ve Çin olmak üzere pek çok ülkeden yılda 250 milyon dolar ithalat yapıldığına dikkat çeken Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder “Türkiye’de yılda 60 bin ila 65 bin ton civarında ticari ceviz üretiliyor. Fakat aynı zamanda ithalatımız da artıyor. Geçen sene 91 bin ton ceviz ithal ettik. Tüketimimizle yetiştiriciliğimiz maalesef birlikte gitmiyor. Son 15 sene içerisinde verilen onca desteğe rağmen, ekonomik ölçekten küçük verimsiz işletmeler, bilgi eksikliği, yanlış fidan ve arazi seçimleri, eksik besleme ve koruma programları nedeniyle üretimimiz yeteri kadar artmamış, tüketimdeki artış hızını yakalayamamış ve ülkemizdeki ceviz açığı küçüleceğine büyümüştür. Oysa Türkiye Çin ve İran’ın ardından dünyada en çok ceviz tüketen ilk üç ülkeden biri. Bu sektörü ciddi anlamda düşünen her yatırımcıyı davet ediyoruz” diye konuştu.

KURAKLIKLA FİYATLAR ARTTI

Ergüder, dünyadaki en büyük ceviz üreticisi olan Kaliforniya’nın geçen yıla kadar 750 ila 780 bin ton olan rekoltesinin, bu sene kuraklık ve iklim krizi sebebiyle yedi yılın ardından düşüş gösterdiğini, bunun da fiyatların artmasına neden olduğunu söyledi.

Şili ve Çin’in de önemli üreticiler olduğunu hatırlatan Ergüder, şöyle devam etti: Çin önemli bir yetiştirici ama Çin’deki ceviz yetiştiriciliği Kaliforniya ve Şili gibi endüstriyel bazda değil. Türkiye’de kestane nasıl daha çok dağlarda çıkıyor ve toplanıyor ise Çin’de de cevizlerin önemli bir kısmı dağlardan toplanıyor ve ondan sonra tüketiliyor. Çin de son üç yıldır ihracata başladı ve Türkiye’ye gözlerini dikmiş durumdalar. Ama aynı kalite değil, aynı çeşitler değil, aynı tat kesinlikle değil. Onun için bizim Çin cevizine ihtiyacımız yok tüketici olarak, toplum olarak. Biz de buradayız, yerli üretimi seçin. Çünkü yerli üretim cevizin aroması, lezzeti, tazeliği hiçbir ithal rakip ülkede yok.

YERLİ CEVİZİN VERİMİ DÜŞÜK

Derneğin Başkan Yardımcısı Hakkı Akhan da Türkiye’de bir dönüm bahçeden 200-250 kilo ürün alınırken dünya ortalamasının 500 ila 700 kilogram olduğunu söyledi. Dernek olarak üyelerine 500 ila 550 kilogram üretim hedefi koyduklarını belirten Akhan “Ekonomiye çok ciddi bir katkısı olacaktır. Teknik tarım yapılması cevizde dünya standardını yakalamakla özdeş. Kalite kalibrasyon ve randıman şu anda dernek üyelerimizin de çabalarıyla dünya standardını yakalamış durumda” ifadelerini kullandı.

200 DEKARLIK BAHÇELERE İHTİYAÇ VAR

Ceviz Üreticileri Derneğine bağlı işletmeler 35 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon ceviz ağacıyla dünya standartlarında 19 bin ton üretim yapıyor.

Dernek Başkanı Ömer Ergüder, dünya ile rekabet için en az 200 dekarlık bahçelere ihtiyaç olduğunu belirterek “Ceviz üretimi için doğru fidan seçimi, besleme, sulama şartları, hasattan işletmeye kadar modern zirai tekniklerinin uygulaması çok önemli. Ceviz üretimine destek verilmesi. Ziraat Bankasının tarımsal faaliyetlere ayırdığı krediler toplam kredi hacmi içerisinde yüzde 15’lere kadar düştü. Hem bu miktarın arttırılarak ciddi projelere uygun kredi desteği sağlanmalı. Geri dönüşü 10-12 yıl süren bir yatırımın cazip olabilmesi için sektörün rekabetçi hâle gelene kadar gümrük vergileri ile korunması önemli. Oysa bunun tam tersine yüzde 40’lardan yüzde 4’lere düşen vergiler sektörde hayal kırıklığına yol açtı” dedi.

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