Türkiye Gazetesi

Slovenya üzerinden Avusturya’ya ulaşan ve Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa’yı birbirine bağlayan kara yolu ağındaki en önemli nokta olarak kabul edilen Karavanke Tüneli’nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Cengiz İnşaat’ın yeniden inşa ihalesini kazandığı projenin 2025’te tamamlanması bekleniyor.

Alp Dağlarına yapılan tünelin bir ucu Avusturya, diğer ucu Slovenya’da bulunuyor. Trafiğin yoğun olduğu ve sekiz ülkeyi birbirine bağlayan kara yolu hattı üzerinde bulunan, toplam uzunluğu yaklaşık sekiz kilometre olan tünelin Slovenya kısmı 3,5 kilometreden oluşuyor.

Cengiz İnşaat’tan yapılan açıklamada, tünelin ilk katının yüksekliğinin beş metre olacağı ve burasının araç trafiği için kullanılacağı ifade edilirken, iki metre yüksekliğinde yapılacak ikinci katın ise havalandırmadan oluşacağı belirtilmişti. Tünelin Avusturya’daki kısmının yapımını ise yerel firma üstlenmişti.

Türkiye'nin en geniş TBM tüneli! Düzenlenen törenle ilk ışık göründü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli kesiminde yer alan ve Türkiye'nin TBM tekniğiyle yapılan en büyük çaplı tünelin 206 gün gibi rekor bir sürede tamamlandığını duyurdu.

Çalışmalar sürüyor! Yeni Zigana Tüneli'nde ışık yıl sonunda görünecek Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta yapımı süren ve tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli’nde ışık yıl sonunda görünecek.