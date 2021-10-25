Türkiye Gazetesi

Ali ÇELİK

Zincirleme yaşanan pandemi, çip, tedarik sıkıntıları ve döviz kurlarındaki artışla 0 KM araçlarda yaşanan tedarik sorunları ihtiyaç sahiplerini ikinci ele yönlendirmeye devam ediyor.

Yaşanan durumla ilgili önemli açıklamalar yapan 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür bu nedenlerden ötürü ikinci el piyasasını doğrudan etkilediğini belirterek yılın 7,5 milyon adetlik bir satış hacmi ile kapanacağını ve geçen yıla oranla yüzde 8’lik bir düşüş beklediklerini söyledi.

"SIFIR KM ARAÇLARDA BULUNURLUK SIKINTISI VAR"

Ülgür, yılın ilk 9 ayında 5 milyon adetlik satış hacmine ulaşıldığını belirterek, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21’lik bir düşüş olduğunu sözlerine ekledi. 2020 yılında 13 bayi ve 1000 satış hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Ülger “2021 yılını 4150 adet ile kapatmayı planlıyoruz. Diğer yandan çok sayıda bayilik talebini ise sektörde yaşanan arz sorunu nedeniyle durdurmak zorunda kaldık. 2018’den beri 0 km araçlarda bulunurluk sıkıntısı var. Bu durum doğrudan ikinci el satış rakamlarını da etkiliyor. Şu anda ikinci el araçların altın değerinde olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

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