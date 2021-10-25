Türkiye Gazetesi

Son günlerde 20 TL’ye satılan domates konuşuluyor. Yaz mevsimi sonrası sera üretimi olan domateslerde belli bir miktar fiyat artışı normal görülürken, fiyatın 20 TL’ye kadar çıkması tartışma konusu olmuştu. Ancak bu fiyata satılan domateslerin kahvaltılık türü olduğu ve yazın da 10 TL civarında satıldığı ifade ediliyor.

Domatesle ilgili pazar ve marketlerde yaptığımız fiyat araştırmasında türüne göre 3 TL ile 20 TL arasında değişen fiyatlar olduğunu gördük. Marketlerde domates fiyatları pazara göre daha yüksek. Marketlerde 8 liradan başlayan domatesin fiyatı 19,90’a kadar çıkarken, pazarda domates fiyatı türüne göre 3 ila 8 TL aralığında değişiyor.

FİYATINA RAĞMEN SATIN ALINIYOR

Esnaf ise 20 TL’lik ‘pahalı’ domatesin fiyatına rağmen satın alındığını, bu türün kahvaltılıklarda tercih edildiğini söyledi.

TÜİK’e göre de domates fiyatları eylül itibarıyla son bir yılda yüzde 70,6 artışla 2,83 TL’den 4,83 TL’ye yükseldi. Döviz kurunda son yıllarda yaşanan yükseliş, girdi maliyetlerini artırırken, temel gıda ürünlerinin fiyatı bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Kayseri'de kurutulan domatesler renkli görüntüler oluşturdu Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde üretilen ve kurutularak birçok ülkeye gönderilen domatesler, Erciyes'in eteklerinde kurutulmaya başlandı. Ortaya çıkan manzara ise güzel görüntüler oluşturdu.

Domatesimiz Rusya kapısından dönmeyecek Seralarda görülen ve fideleri çürüterek domates tarımına zarar veren virüse karşı yerli tohum geliştirildi.

Salçalık domates tarlada 50 kuruş, salçanın kilosu ise markette 12 lira Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde hasat zorlu başladı. Maliyetler iki kat arttı, ancak domates bu yıl da tarlada aynı fiyata alınıyor.