Türkiye Gazetesi

Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.



Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.



Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir."



Ekonomistlerden faiz indirimi ve dolar yorumu: Acı reçete büyüme için Merkez Bankası yüksek kurla ihracat odaklı büyüme, enflasyonda orta vadede kalıcı düşüş hedefleyerek adım atarken, ekonomistler de önceliğin halkın alım gücünün artırılması olduğunu ifade etti.

Faiz kararının ardından dolar, altın ve euro'da yeni rekor TCMB'nin faiz kararı sonrasında altın 543 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırarken, dolar da ilk tepki 9,48'lik yükselişle kaydedildi. Euro ise 11 TL'nin üstüne çıktı.