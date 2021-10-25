Türkiye Gazetesi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, sosyal medya hesabından bankalarının ve şirketlerinin orta ve uzun vadeli borç çevirme oranlarına ilişkin bir grafik paylaşarak açıklamalarda bulundu. Brooks açıklamasında, "Türk lirasındaki son değer kaybı, Türkiye'de finansal istikrar riski hakkında soru işaretlerine yol açtı. Türkiye'nin finansal sektörü ve özel sektörünün, şu anda yaşanandan daha büyük bir şok olan Ağustos 2018'deki ani duruştan başarıyla çıktığını vurgulamak istiyoruz. Türkiye'deki şirketler bunu makul yenileme oranlarıyla atlattı. Şimdi yine yapacaklar." ifadelerini kullandı.

“BUNLARIN HİÇBİRİNİ DİKKATE ALMAYIN”

Türk lirası hakkında panik gevezelikleri yapıldığını belirten Brooks, "Şu sıralar Türk lirası hakkında her türlü panik gevezelikleri yapılıyor. Hatta bazıları dolar/TL'nin sonsuza gidebileceğini söylüyor. Bunların hiçbirini dikkate almayın, hepsi saçmalık. Bu bağlamda, bir panik dolarizasyonu belirtisi yok. 13 haftalık hareketli ortalamada döviz mevduatına akışlar yatay seyrediyor." açıklamasında bulundu.

“DAHA KÜÇÜK BİR ŞOK”

Brooks, Türkiye'de özellikle 2018 ve 2020'de aşırı kredi büyümesinin cari açığı genişletirken, Türk lirasının düşmesine neden olduğu durumların yaşandığını belirterek, "Bu farklı. Piyasalar kayıtsız ve bir uyarı sinyali aldı. Bu bir yeniden fiyatlandırma ve 2018 veya 2020'den çok daha küçük bir şok." görüşünü paylaştı.

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